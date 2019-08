Puro reggae

“I will find the way” (Encontraré el camino) es el título del primer trabajo discográfico que la agrupación Osberto Jerez y los Gregory’s están promocionando en el mercado de la música pinolera.



El disco contiene 11 temas inéditos compuestos por Jerez, músico oriundo de Blufields y líder de la agrupación.



La alineación de este, grupo cuya línea musical es el reggae, la completan: Sochyl Jerez Taleno, Solange Jerez Taleno, Douglas López Moraga, Dierick Arley García, Norman Arias Centeno, Carlos Morales Aguirre y Marco Aarón Rivas Moraga.Según Jerez, “I will fiand the way” representa el fruto del esfuerzo personal de cada uno de sus integrantes. El mismo está a la venta en el Mercado de Artesanías de Masaya en el módulo de El Costeño.





Viene el segundo

Osberto Jerez y Los Gregory’s ya están preparando su segundo disco en el cual incluirán un tema alusivo a Mayo Ya.



“Día de fiesta” es otra de las composiciones que contendrá el CD, mismo que fue estrenado en público el pasado ocho de mayo en el Jueves de Verbena de Masaya.



La letra trata sobre las fiestas de San Jerónimo que se celebran el 30 de septiembre tanto

en Blufields como en Masaya.