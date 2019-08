Angelina Jolie dio a luz

LOS ÁNGELES / AP



La prole de Brad Pitt y Angelina Jolie habría crecido nuevamente y en pareja, de acuerdo a un programa de televisión de espectáculos de Estados Unidos, que informó el viernes que la actriz habría dado a luz a sus mellizas en Francia.



No se dieron a conocer de inmediato más detalles, como el peso de las menores.



El programa de televisión “Entertainment Tonight” publicó la información en su portal de internet, citando a una fuente cercana a Jolie, la cual no mencionó.



Sin embargo, los representantes de Jolie y de su esposo Brad Pitt, no respondieron de inmediato a las llamadas y correos electrónicos enviados por la Associated Press, que les solicitaba un comentario al respecto.



Las mellizas son el quinto y sexto hijos para la pareja. Los otros hijos del matrimonio son Maddox (6 años), Pax (4 años), Zahara (3 años) y Silo (2 años).



La pareja recientemente se mudó al Palacio de Miraval, en la población francesa de Correns, en la región de Provenza, de acuerdo con el alcalde y el dueño de hotel.



“Son personas que espero puedan llevar una vida normal aquí”, comentó el alcalde de la localidad Michael Latz a la Associated Press.



Las menores llevarían por nombres Isla Marcheline y Amelie Jane Jolie-Pitt.