Paul McCartney celebra

AFP



El cantante y compositor Paul McCartney, ex miembro del legendario grupo Beatles, celebrará el domingo con un macroconcierto a su ciudad natal de Liverpool (norte de Inglaterra), designada capital cultural europea 2008.



McCartney, de 66 años, encabeza la lista de artistas que participan en el Festival Sound City, organizado en Anfield, el Estadio del Liverpool Football Club, para festejar que la ciudad donde los Fabulosos Cuatro iniciaron su carrera, haya sido designada como capital de la cultura de Europa en 2008.



Más de 30 mil asistentes se esperan en este megaconcierto, que será seguido por millones de espectadores por televisión e internet en todo el mundo.



En entrevista del viernes con la BBC, en vísperas del concierto, el compositor de temas como “Yesterday” dijo que va a interpretar algunos de los grandes éxitos del grupo, y prometió también “algunas sorpresas”.



Ringo Starr, de 67 años, el único otro ex Beatle vivo tras la muerte de John Lennon (1940-1980) y George Harrison (1943-2001), también participó en las celebraciones de Liverpool, inaugurando los festejos el 11 de enero con un gran concierto al aire libre.



Starr actuó en el tejado de un emblemático edificio neoclásico de la ciudad, Saint George Hall, en un concierto en que se presentaron también Dave Stewart, ex miembro de Eurythmics, así como cientos de músicos, coros y grupos locales.



Los conciertos de los dos ex Beatle figuran entre los principales acontecimientos de un año de celebraciones culturales, que incluyen festivales de arte, teatro y música, así como exposiciones, entre ellas la dedicada por la Tate Modern al artista austriaco Gustav Klimt, que se abrió este viernes.



Liverpool, que fue cuna en los años 60 de la Beatlemanía, espera atraer a más de 1.7 millones de visitantes en este año de celebraciones, que representarán un ingreso a la región de unos 100 millones de dólares, vaticinan expertos de turismo.



Ésta es la primera vez que una ciudad británica es designada Capital Europea de la Cultura, desde que Glasgow, en Escocia, ostentara ese título en 1990.



Otras ciudades que han ostentado este título incluyen Copenhage, Lisboa, Dublín, Génova, en Italia y Lille, en el este de Francia.