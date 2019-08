LONDRES/AP



El príncipe Guillermo patrullará el Caribe dentro de un destino de dos meses con la Marina Real británica, pese a su petición de ser asignado lo más cerca posible a un conflicto.



Las misión, que comenzará el martes, destinará al segundo heredero al trono británico a patrullar las aguas de las Indias occidentales, a bordo de la fragata HMS Iron Duke, que prestará ayuda en caso de huracanes y vigilará esa zona para impedir el narcotráfico.



El contraalmirante Robert Cooling, subjefe del Estado Mayor de la Marina, dijo que Guillermo “encomiablemente desea ser asignado lo más cerca posible del frente”. Empero, el alto mando decidió que podría aprender más en poco tiempo a bordo de la Iron Duke, en lugar de ser enviado al Golfo Pérsico, donde la Marina Real participa en varias operaciones.



Además, los mandos temieron que el envío de Guillermo, de 25 años, al Golfo Pérsico, podría atraer la atención de los enemigos de Gran Bretaña.



“Obviamente no desearíamos poner al príncipe al alcance de una amenaza particular, ni querríamos que su presencia en un barco de guerra en una región particular, hubiese llamado la atención de aquellos que no nos desean lo mejor”, agregó Cooling.



El destino militar del hermano de Guillermo, el príncipe Enrique, en el frente de Afganistán, tuvo que ser abreviado hace unas semanas, tras ser anunciada su presencia en la zona por los medios de comunicación.