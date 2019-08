Promotoras del turismo

Luego de una semana de trabajos sociales, cuatro de las bellezas canadienses que visitan nuestro país, se dispusieron a grabar un videoclip en la isla caribeña de Corn Island.



Por ello, el sábado se realizaron sesiones de fotografía con Oscar Chavarría, y se grabaron algunas tomas para televisión en las que Aleksandra Malkin, Lina Lombada, Klaudia Olejnik y Elena Tchessimova mostraron su energía y fascinación por las aguas del Atlántico.



Dennis Dávila, Director de la franquicia Miss Canadá, asegura que las muchachas quedaron enamoradas de Nicaragua y de cada uno de los proyectos que conocieron. Además, dice que tiene una buena relación con los medios de comunicación del país del norte y eso le facilita la transmisión del video sobre Corn Island.



El objetivo del clip, según Dávila, es el de promover la isla del Caribe como destino turístico. La razón por la que llevan este trabajo a Canadá se debe a que el director sabe que los canadienses acostumbran a viajar mucho, especialmente a los lugares tropicales, como un escape al frío.



“Aunque Nicaragua no tiene la infraestructura turística que tiene Costa Rica, México y República Dominicana, quiero que la gente sepa que aquí hay lugares atractivos”, comentó el director poco antes de iniciar las grabaciones.



El director del concurso de belleza dice que no quería que las reinas canadienses conocieran sólo los problemas sociales del país, y por eso también se les quiso dar un día de relax. De igual forma aclaró que espera que ninguna de ellas olvide lo que vio en Nicaragua.



“Espero que las tomas grabadas (durante las visitas a los proyectos y Corn Island) puedan presentarse en Canadá para que cada una de ellas pueda ayudar a esas causas. Yo lo único que puedo hacer es conciencia”, añadió Dávila.



Enamoraron a todos



Al parecer no sólo los niños del Pacífico sucumbieron ante los encantos de Samantha Tajik, Miss Universo Canadá 2008, y de las cuatro finalistas del certamen. El primero en caer rendido a las piernas de Samantha fue Pancho, un mono cara blanca que vive en el hotel donde se hospedaron.



El sentimiento fue recíproco, pues todas las canadienses jugaron con él, a tal punto que en una ocasión Pancho casi se dormía en el regazo de Tajik. Fue tanta la fascinación de las modelos canadienses por él, que Samantha no guardó ningún rencor por la mordida del animal.



Por la tarde, las grabaciones del video de promoción se llevaron a cabo en una de las playas de la isla donde Samantha Tajik, Aleksandra Malkin y Klaudia Olejnik conversaron y jugaron entre las olas del mar con dos niños isleños.