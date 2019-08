“Sex and the City”, éxito taquillero

AFP -“Sex and the City”, la esperada versión cinematográfica de la popular comedia de televisión, terminó al tope de la taquilla de Estados Unidos y Canadá en su fin de semana de estreno, según cifras provisorias de ayer domingo de la firma especializada Exhibitor Relations.



Las nuevas andanzas de las neoyorquinas Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte recaudó 55.7 millones de dólares, bajando al campeón de la semana anterior: “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” (Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal).



El último capítulo de la saga del arqueólogo del látigo y sombrero de fedora logró 46 millones de dólares, tras recaudar 101 millones en su estreno de la semana pasada, siempre de acuerdo a Exhibitor Relations.



El filme de horror “The Strangers” (Los Extraños) quedó en tercer lugar en su estreno, con 20.7 millones de dólares.



El resistente “Iron Man” alcanzó el cuarto puesto con 14 millones.



“The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” (Las Crónicas de Narnia: príncipe Caspian), el segundo filme basado en los libros de C.S. Lewis sobre cuatro niños que hallan una tierra mágica, recaudó 13 millones de dólares.



Los primeros diez se completan con “What Happens in Las Vegas” con 6.9 millones de dólares, “Baby Mamma” con 2.2 millones, “Speed Racer” (Meteoro) recaudó 2.1 millones, “Made of Honor” 2 millones y “Forgetting Sarah Marshall” un millón.