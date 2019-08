Paul McCartney ofreció en Liverpool los más grandes éxitos de los Beatles

Decenas de miles de personas de todas las edades y nacionalidades bailaron y cantaron el domingo en el primer concierto en cinco años del ex Beatle Sir Paul McCartney, con el que festejó la designación de Liverpool como capital cultural de Europa durante el 2008.



"Let it be", "Eleonor Rigby", "Penny Lane" y "Day in the Life" fueron algunos de los grandes éxitos interpretados por en esta ciudad del norte de Inglaterra, que fue cuna en los años 60 de la Beatlemanía.



Unas 36.000 personas, según los organizadores, asistieron al megaconcierto bautizado Liverpool Sound (Sonido de Liverpool), en el que el ex Beatle, vestido con su tradicional traje negro y camisa blanca, y con su silueta juvenil, tocó guitarra, piano y ukelele, y cantó 26 temas, deleitando al público durante casi dos horas.



"¡Hola, Liverpool! Yo nací aquí, a la vuelta del estadio", lanzó el músico al enloquecido público que llenó Anfield, el estadio del equipo de fútbol del Liverpool, donde miembros del público ondeaban banderas británicas, brasileñas, mexicanas, entre otras.



La última vez que McCartney ofreció un concierto fue exactamente hace cinco años, cuando concluyó en Liverpool, su ciudad natal, su gira "Back in the World".



El ex Beatle ofreció temas llenos de nostalgia como "Got to get you into my life" y "The Long and Winding Road", y puso a todos a bailar y aplaudir al ritmo de "Dance Tonight" y "Back in the USSR".



McCartney, que adelantó en una entrevista en vísperas del concierto que iba a interpretar algunos de los grandes éxitos de los Beatles, no defraudó a su público, provocando que el estadio enetero sepusiera de pie en varias ocasiones, como cuando cantó "Blackbird", "Let it Be" y "Yesterday".



El concierto, que se abrió con el grupo The Zutons, seguido por Kaiser Chiefs - dos de los grupos de rock más populares e innovadores de Gran Bretaña-, concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminaron el cielo esta ciudad del norte de Inglaterra.



Nick Hodgson, integrante de los Kaiser Chiefs, afirmó que Paul McCartney "es quizá la persona aún en vida más influyente en el mundo de la música, y sin la influencia de los Beatles, nada sería lo mismo".



"Ellos lanzaron el 'sonido de Liverpool' y cambiaron todo, de verdad. Todavía influyen en nosotros todos los días", agregó el compositor y batería del grupo.



"Creo que es un concierto histórico", dijo a la AFP el español Paco Cabrera, de las Islas Canarias, que dijo haber crecido oyendo a los Beatles. "La música de los Beatles se transmite de padres a hijos, la oímos siempre", aseguró.



David Wales, que era adolescente en los años 60, cuando la Beatlemanía se apoderó de Gran Bretaña y del mundo, viajó varias horas en su motocicleta, desde Surrey, para oír a Sir Paul.



"Soy un músico profesional y antes no tuve tiempo ni dinero para ir a sus conciertos", contó Wales, que pagó 55 libras (unos 100 dólares) por su entrada para escuchar el concierto de pie.



McCartney reiteró que le encanta tocar en Liverpool, frente a su "gente".



"Cuando toco aquí, siento que estoy tocando para mis amigos", afirmó el cantante y compositor, mientras se proyectaban en el escenario imágenes de los cuatro Beatles.



Ringo Starr, de 67 años -el otro ex Beatle vivo, tras la muerte de John Lennon (1940-1980) y George Harrison (1943-2001)-, también participó en las celebraciones de Liverpool, inaugurando los festejos el 11 de enero con un gran concierto al aire libre.



Las celebraciones culturales por la designación de Liverpool como capital cultural de Europa 2008, que empezaron en enero, incluyen festivales de arte, teatro y música, así como exposiciones, entre ellas la dedicada por la Tate Modern al artista austriaco Gustav Klimt, que se inauguró el viernes.



Esta es la primera vez que una ciudad británica es designada Capital Europea de la Cultura desde que Glasgow, en Escocia, ostentara ese título en 1990.



Entre otras ciudades que tuvieron ese honor figuran Copenhage, Lisboa, Dublín, Génova (Italia) y Lille (F