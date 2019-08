La Saturn Outlook 2008 sigue siendo una SUV para ponerle mucha atención, sobre todo al estar en el durísimo segmento de los utilitarios de tamaño mediano, donde afloran opciones por montones y la decisión de comprar una se torna en ocasiones un dolor de cabeza.



Pero antes de tomar una píldora para el dolor y el dilema de cuál comprar, sería conveniente que le diera un vistazo a esta propuesta de GM. Si de espacio interior se trata, la Saturn Outlook cuenta con un amplio habitáculo, cómodo en mi opinión, y sobre todo muy flexible para acomodarse a las necesidades de los usuarios.



Si es para un viaje largo placentero, la Saturn Outlook no se queda atrás con respecto a sus competidores.



Sus sillas son muy confortables, el espacio para las piernas es generoso; la silla del conductor es ajustable en 8 posiciones y la segunda y tercera fila pueden acomodar fácilmente a 6 pasajeros, para una capacidad total de ocho personas.



Si de montar carga se trata, con los asientos plegados a la cabina queda suficiente espacio como para llevar una carga moderada.



Impresión de manejo

La Saturn Outlook 2008 tiene un comportamiento admirable en carretera. Rueda con suavidad y es muy placentera su conducción gracias, en parte, a su suspensión completamente independiente en las 4 ruedas.



El motor V6 de 3.6 litros produce una aceptable potencia de 270 HP y 248 libras par lineal de torsión.



La potencia de este vehículo es enviada a través de una transmisión automática de 6 velocidades. En cuanto al consumo de combustible, un tema crucial en estos días en los que los precios de la gasolina parecen no detener su marcha hacia arriba, la Saturn Outlook alcanza como promedio 16 mpg en la ciudad, y 22 mpg en autopista. No es la más consumidora, pero tampoco la más económica de su segmento. Si el factor gasolina es uno de sus principales motivos para comprar una SUV mediana, entonces sería conveniente que mirara más opciones.



Novedad

El modelo 2008 trae como novedad radio por satélite de forma estandarte, y el sistema de sonido en general es de buena calidad. Como opciones adicionales se destacan la cámara de video retrovisora y una consola en la segunda fila de asientos.



El exterior de la Saturn Outlook es quizá uno de sus puntos más fuertes. Tiene un look contemporáneo con líneas atractivas que le dan una personalidad audaz al vehículo.