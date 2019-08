Tecnología rendida al glamour

La tecnología no tiene por qué estar peleada con el diseño, con el lujo, y menos con lo femenino. Una prueba de ello es la colección Active Crystal que hicieron en conjunto Swarovski y Phillips.



Se trata de una serie de accesorios tecnológicos que incluyen audífonos y dispositivos de almacenamiento USB.



Los dos modelos fueron pulidos y hechos a mano, con los famosos cristales tallados de Swarovski, que encuentra aquí una manera de renovarse y modernizar sus productos.



Los dispositivos de almacenamiento de datos se pueden transportar con un colgante plateado, del mismo color que las memorias, para poder llevarlos siempre en un lugar seguro. Y aunque no es lo más llamativo de estos productos, estas “joyas” pueden almacenar 1 ó 2 GB, dependiendo del modelo.



Estos “gadgets” bien podrían confundirse con algunos empleados en las películas del agente 007 --claro, no por él, sino por alguna de las mujeres espías-- dado que, cerrados, parecen deslumbrantes piezas de joyería, pero al abrirlos se descubre su doble utilidad.



Detalles

Son una fusión perfecta para el gremio femenino, pues tienen el brillo y glamour que a todas hipnotiza, y la tecnología que nos auxilia y facilita la vida actualmente.



Las memorias USB están elaboradas en acero pulido. Fueron hechas a mano con los famosos cristales tallados de Swarovski.



Están el candado y el collar en forma de corazón, ambos con sus diferentes variantes en color.



La línea Active Crystal cuenta también con auriculares de lujo: Space, Icon, Mirage y Amazone. Se tratan de dispositivos muy ligeros con cables transparentes de tejido plateado, gomas que evitan daños en el oído y un limitador de volumen. Cuentan además con una cobertura de cristal facetado.



Auriculares

Icon: se presentan como un accesorio para los amantes de la calidad, de lo mejor. Intra-auriculares con elegante domo de cristal tallado en Silver Shade; maravillosamente diseñado y hecho a la medida de aquellos que aman la perfección. Estos auriculares ofrecen una calidad de sonido en directo excelente, y un balance de sonido de alta definición”, refiere la presentación oficial.



Mirage: auricular de gancho amoldado con cuerpo de acero inoxidable brillante y cable plateado, y cristal Silver Shade tallado en forma ovalada; de gran potencia, ligeros y cómodos.



Space: intra-auriculares con cuerpo de acero inoxidable; elaborados con exclusivo cristal Silver Shade tallado en forma de gota. Además de la calidad del sonido destaca por tener un excelente aislamiento sonoro.



Memorias USB

Heart Ware: elaborado en acero inoxidable con cristal Silver Shade tallado de forma asimétrica. Tiene capacidad de 1 GB y su forma de corazón simplemente enamora.



Lock out: con capacidad de un 1GB esta memoria tiene la cualidad de poseer un dispositivo de seguridad mediante contraseña. Tiene forma de candado de acero inoxidable brillante y recubierto con cristales Silver Shade, recubiertos engastados en Ceralun.



Heart Beat: su encanto es su bella forma de corazón adornada con cristales Silver Shade engastados en Ceralun. Su capacidad es de 1GB y posee opción de seguridad por medio de contraseña.



Lock In: nuevamente el lujo reina en este dispositivo de almacenamiento de datos, que ahora añade a su carácter utilitario el glamour de una joya, con capacidad de 1GB, protección por contraseña y exclusivo diseño que fusiona lo tecnológico con el lujo.