El Güegüense estrena rostro

Hablar, escribir o graficar el Güegüense es siempre motivo de polémica. La obra que traduce la idiosincrasia del nicaragüense se convirtió en un patrimonio de la humanidad, y ahora es interpretado desde diferentes ópticas.



José Valverde, un español que lleva cuatro años de residir en Nicaragua, ha llevado a las galerías dos muestras fotográficas: “Travel Nica Way” y “New Güegüense”. “Esta última polémica, por los matices que le imprime al presentar al Güegüense, obra icono de la cultura nicaragüense, con un concepto cuestionador y provocativo”, cita la revista 400 Elefantes.



La nueva proyección de El Güegüense radica su singularidad en verlo aparecer como un personaje consumidor, un militar que esconde, se burla, pero a la vez reacciona y pide: “No más violación a los derechos de las mujeres”.



En la colección incluso se sugiere a un Güegüense homosexual, pues según el artista, “El Güegüense actual debe reconocer que no somos homofóbicos, sino todo lo contrario, tolerantes”, enfatiza.



Muchos dirán que es un atrevimiento el giro que se presenta en esta obra, sin embargo, con esta colección el artista pretende transgredir pero con ímpetu positivo: “No quiero quedarme en la picaresca, como el tema de Lazarillo, no en el sentido de engañar; todo esos valores no son positivos en la sociedad; lo de engañar y mentir no me parece, y esto es lo que se ha reproducido en El Güegüense como un valor. En este sentido hay que hacer una valoración; respeto la obra en sí misma porque deja mucho que desear”, replica.



Ya que El Güegüense se convirtió en una herencia de la humanidad, Valverde opina que debe darse una nueva lectura con sentido crítico.



Tome nota:

La exposición se inaugura hoy en Galería Códice a las siete de la noche.