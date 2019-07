Beyoncé debuta en China sin censura

La cantante estadounidense de R&B Beyoncé Knowles actuó esta noche por primera vez en China, con un único concierto en el país, dentro de su gira "Beyoncé Experience", en el que la sensualidad de sus bailes y su indumentaria en el escenario no supuso ningún problema para las autoridades censoras locales.



La artista ya había cancelado para este mes un concierto en Kuala Lumpur, donde se le había solicitado que se vistiera de una forma más recatada de lo que acostumbra, y tenía el precedente de 2006 del espectáculo anulado por el Ministerio de Cultura a su compañero sentimental, el rapero Jay-Z, por el "lenguaje vulgar" de su música.



Sin embargo, los bailes, en ocasiones casi eróticos, y la ligera indumentaria de la cantante en el escenario no supusieron ningún impedimento para las autoridades chinas.



"Nada de nada, todo es perfecto, todo está bien", confirmó a Efe el organizador del evento, Jonathan Krane, presidente de la firma Emma Entertainment, que trajo al país por primera vez a conjuntos legendarios como los Rolling Stones, que en 2006 actuaron en Shanghai, a condición de no tocar cinco temas con contenido sexual.



Agitó al público



Esta noche Beyoncé prácticamente llenó el Gran Escenario de Shanghai, con capacidad para 8 mil personas, en un concierto al estilo local, con todo el mundo sentado, aunque la joven cantante logró poner al público en pie e incluso hacerle bailar agitando coloridos diodos luminosos.



Sus seguidores en la metrópoli china, tanto shanghaineses como residentes extranjeros, disfrutaron en vivo de la poderosa voz de la norteamericana ganadora de diez Grammys, a la que escucharon éxitos como "Crazy in Love", "Irreplaceable", "Naughty Girl", "Baby Boy" y, con la colombiana Shakira en las pantallas, "Beautiful Liar".



"Estoy muy emocionada y orgullosa de estar hoy aquí", dijo la cantante esta tarde, durante un breve encuentro con la prensa local. "Es increíble, cuando era una niña pequeña no me habría esperado venir a cantar un día hasta China", añadió.



Beyoncé aseguró que le gustaría tener tiempo para hacer algunas compras en Shanghai, y se declaró fascinada por la arquitectura de la ciudad y por la cantidad de gente que podía ver, desde su habitación en un hotel de la Plaza del Pueblo, por la avenida comercial de Nanjing Dong Lu, famosa por sus anuncios de neón.



La música supera barreras del lenguaje



La artista declaró que le resulta "increíble" cómo la música "supera las barreras del lenguaje", y que le parecía "guay" ver gente en todo el mundo que "aunque no hable inglés, aunque no entiendan lo que estás diciendo (en una canción), lo atrapan con el alma gracias a la música".



El público local pareció disfrutar con el concierto, en parte porque "Beyoncé cuenta con una gran base de seguidores en China, que hacía mucho tiempo que querían que viniese", según Krane.



"Me gusta mucho Beyoncé, es muy sexy, y tiene como un poder natural, no tengo otras palabras para describirla", aseguró a Efe, tras el debut en China de la estadounidense, una joven espectadora, Xu Wenyun, que dijo estar "emocionada" tras el concierto.



"Tiene una voz increíble, y la mayoría de las canciones son conocidas", añadió una estudiante, Chen Yunjie, que además destacó que, en directo, Beyoncé le pareció "no sólo buena cantante, sino buena actriz: tiene talento para estar en el escenario, no hay más que ver cómo controla todo el espectáculo".