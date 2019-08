Un “viaje musical” por el rock clásico y algunos temas que popularizaron Los Rockets a finales de los años 60 en la “Tortuga Morada”, llevarán a cabo esta noche el famoso guitarrista Ricardo Palma y el grupo Llama Viva.



El concierto se realizará en la Ruta Maya a partir de las 9:00 p.m. Previo a la presentación de los talentos se proyectarán videos de conciertos de grupos significativos del rock clásico.



El guitarrista comentó que desde hace tres meses no había aparecido en los escenarios, por lo que ahora vuelve con mayor dinamismo para deleitar a sus admiradores.



Sobre los temas que harán recordar la “Tortuga Morada” --discoteca que existió a finales de los años 60 en las inmediaciones del Cine González--, dijo que interpretará el “Tema de William”, original de William Malespín, un guitarrista que formó parte del grupo Los Spectrum, que existió a finales de la década de los 60, cuando uno de los músicos instaló su propio estudio de grabación artesanal.



También tiene contemplado el tema “De mí para ti”, que Palma compuso en la década de los 60 con el también músico “El Chapo” Domínguez, ahora radicado en San Francisco, California.



Otros temas que interpretará Palma son: “Black is Black”, original de “Los Bravos” de España pero con la innovación de Palma; “White Room”, de Cream; “Kansas City” de los Beatles; “Purple Haze”, de Jimi Hendrix; “Born to be Wild”, de Stepenwolf; y “Black Magic Woman”, de Santana. Palma no descartó que dentro de pocos meses llegue al país Armando Paladino, ex batero de Los Rockets, con quien llevará a cabo un concierto.