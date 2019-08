Adiós a Yves Saint Laurent

Personalidades políticas, celebridades del mundo de la moda y del arte, pero también numerosos admiradores anónimos, dieron su último adiós al gran modista Yves Saint Laurent, fallecido el domingo y cuyos funerales se celebraron el jueves en París con emoción, lágrimas y aplausos. El presidente francés Nicolas Sarkozy y su esposa, la ex modelo Carla Bruni, asistieron a los funerales celebrados en la Iglesia de Saint Roch, en el centro de París.



La actriz Catherine Deneuve, gran amiga de Saint Laurent; la viuda del cha de Irán, Farah Diba; la ex primera dama de Francia, Bernadette Chirac; y el alcalde de París, Bertrand Delanoé, estaban también entre las numerosas personalidades que participaron en la ceremonia.



Junto a ellos, muchos grandes diseñadores llegaron a rendir homenaje al maestro que revolucionó la moda femenina durante medio siglo.



Kenzo Takada, Hubert de Givenchy, Christian Lacroix, John Galliano, Valentino Vivienne Westwood, Valentino, Jean Paul Gaultier, Inés de la Fressange, Stefano Pilati, Alber Elbaz y Sonia Rikiel estuvieron presentes, así como las ex modelos Betty Catroux y Laeticia Casta.



En el exterior, una multitud de admiradores anónimos que recibió la llegada del féretro con aplausos antes de empezar el oficio, pudo asistir a éste a través de una pantalla gigante instalada delante de la Iglesia. Muchos derramaron lágrimas al escuchar las palabras pronuncias por Pierre Bergé, compañero de Yves Saint Laurent durante 50 años, cuyo elogio fúnebre fue una conmovedora declaración de amor, al final de la cual rompió en llanto.



Bergé, quien asistió a la ceremonia sentado junto a la madre y las hermanas de Saint Laurent, tomó la palabra después que el sacerdote pronunciara la homilía y que la actriz Catherine Deneuve leyera un poema de Walt Whitman, en honor a Saint Laurent.



La voz de María Callas interpretando un aria de Norma de Bellini, la de Jacques Brel, con la “Canción de los viejos amantes”, y un extracto del Réquiem de Mozart, acompañaron la ceremonia.



Al terminar el funeral, el féretro, que durante el oficio estuvo cubierto con un paño amarillo adornado de espigas, fue recubierto con una bandera francesa y transportado al medio de la calle Saint Honoré, en la que está ubicada la Iglesia, para recibir honores militares.



Tanto las personalidades que asistieron al oficio como la multitud de admiradores, mantuvieron después un minuto de silencio, al que siguieron los aplausos durante el retiro del catafalco.



El maestro

Yves Saint Laurent, nacido el 1 de agosto de 1936 en Orán (Argelia, en la época colonia francesa), murió a los 71 años de edad a consecuencia de un tumor cerebral; pero su nombre quedará en la historia de la moda como el gran creador que revolucionó la vestimenta femenina, adaptando para ella las prendas masculinas, y creando un estilo que se convirtió en emblema de la liberación femenina en la segunda mitad del siglo XX.