Enrique Iglesias en Nicaragua

El saldo rojo que acumuló Enrique Iglesias con los medios de comunicación nacional anoche, tras hora y media de ansiosa espera, fue remunerado apenas el cantante reveló ser una persona relajada, sensible, con buen sentido del humor y hasta un poco tolerante ante las preguntas “incómodas”.



Reiteró --hasta aclararle a los insistentes-- que ésta no es la segunda, sino la primera vez que cantará para Nicaragua. La de septiembre de 1995, enfatizó, fue “promocional”, siendo Nicaragua y Honduras las dos plazas a las que con esta su gira “UNO: 95/08” les está cumpliendo.



Sugirió que la espera valió la pena, pues considera estar en su mejor momento. “Yo arriba del escenario me estoy divirtiendo más que nunca. Pienso que es la mejor gira que he hecho en mi carrera, y también tenemos un buen repertorio para poder dar un buen concierto.



Agregó: “Si hay algo que quiero ahora es disfrutar más –-no es que no haya disfrutado en el pasado--, pero disfrutar más de mi carrera... las giras quiero que sean más divertidas, que sean conciertos memorables, que cuando regrese, la gente quiera regresar a divertirse”.



Se mostró abierto a experimentar más en el cine, arte del cual se declaró fans. “Un cambio que de vez en cuando viene bien, es refrescante”, dijo, tras aclarar que la música es su eje y su motor. Igualmente, reconoció que el séptimo arte es un campo del que le “queda muchísimo que aprender”.



Su recompensa: el público

A estas alturas del éxito, Enrique Iglesias modestamente dice que lo que alimenta su alma es el cariño del público. “Subirme a un escenario y ver a mi público cantar las canciones, poder estar en casa o en un estudio y estar un momento bueno, positivo, creativo y escribir canciones... es lo que me sigue motivando para seguir en el mundo de la música”, comentó.



Aprovechó y elogió la entrega del público hispano, el mejor para él. “Es difícil encontrar un público como el hispano... el más leal”, dijo en señal de agradecimiento a los 15 años de apoyo que le han dado. A la radio también reconoció y agradeció parte del éxito de su música.



De proyectos, habló de su próximo disco en español y de la gira con Aventura, pactada a iniciar en el mes de septiembre de este año.



En el próximo CD habló de la colaboración que recibió en materia de composición de parte de Coti.



Esta noche Enrique Iglesias actuará en Mundo “e”, lo acompañarán los nacionales Malos Hábitos y el argentino Axel.



Los boletos están a la venta en las sucursales de Café Latino a 40 dólares (Platinum) y 690 córdobas VIP Plus, válido para dos. La cita es a las 8:00 p.m.