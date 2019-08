Enrique Iglesias Un galán sin inhibiciones

Para él el tiempo no ha sido un horizonte que se oculta con el crepúsculo y ve pasar como espectador. Cada año en el que ha crecido musicalmente ha tenido un fin y propósito. Además, conserva la misma humildad que le ha caracterizado desde el principio de su carrera, y ¡vaya que ya son 13 años!

Recién llegadito a nuestro país ofreció una conferencia de prensa, y minutos después dedicó algunos importantes minutos a nuestra entrevista.



Remontándonos un poco a su principio, recordemos cómo este galán empezó a tocar puertas y lo hizo a través de un nombre falso. Esta aventura tenía como misión que se le conociera por su labor artística y no por ser hijo de Julio Iglesias.



Enrique Iglesias hoy brilla con luz propia, y nos aseguró que si tuviera la oportunidad de repetir ese momento lo haría con toda certeza. En relación a esto se confiesa un tanto supersticioso, pues considera que para él lo más importante es hacer lo que tiene en mente sin platicarlo hasta que se realice; cree que de lo contrario no se cumplirá.



Con una trayectoria encomiable, Enrique Iglesias no luce jactancioso. Recientemente fue galardonado con un disco oro y otro de platino por el disco “UNO: 95/08”, el cual junta los principales “hits” que lo popularizaron. En cuanto a esto dice que aunque ha logrado muchos éxitos, su labor no termina. “Tengo todavía mucho por hacer, no he hecho todo lo que sé que puedo”, refiere aludiendo también a la posibilidad de unirse a más eventos altruistas.



De los aspectos que a nivel musical enloquece a las chicas está la profundidad de sus letras, el amor avasallante que expresa; pero esto no es del todo sus vivencias, también se combinan con los acontecimientos que a diario ve en su entorno.



En el sexo

No sé que estaban imaginando las chicas cuando vieron el título, pero algo sí es cierto: este encantador galán es un artista sin inhibiciones, y no se arisca por hablar de temas relacionados al sexo.



Se confiesa un ser muy práctico en esos temas; el romanticismo no cabe en su estilo porque para “mí lo más importante es el momento”, expresa.



Chicas, para este galán lo más atractivo son las piernas; se considera enloquecido ante unas piernas bien formadas. Bueno, para muestra su guapa novia Ana Kournikova.



El matrimonio no es de los intereses primordiales de momento, y consolidarse como padre de familia lo ve afianzado en unos años. Por ahora “sólo estoy practicando”, ríe.



Enrique Iglesias actúo anoche en Nicaragua. Espere en nuestra edición de mañana una crónica completa sobre ese encuentro, que se celebra tras doce años desde su primera visita a nuestro país.