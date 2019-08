Chenoa a la conquista de EU

La cantante Chenoa está subiendo a tarimas en Estados Unidos, “tanteando” un público que no la conocía y que está aplaudiendo las presentaciones de sus temas de “Absurda Cenicienta”, el disco que trajo a esta argentina-española al norte de América.



“Voy con lo que yo creo que es un detector de mentiras; me subo allí y con voz y guitarra presento mis canciones, y pues hasta ahora ha me ido bien, me siento cómoda”, contó Chenoa en una entrevista poco antes de una presentación en Los Ángeles, donde el mes pasado arrancó aplausos ante una multitud de chicas que esperaban un concierto privado de Enrique Iglesias.



En un tono muy resoluto, la artista nacida en Mar del Plata y criada en Mallorca apuntó: “Sé que no estoy inventando ningún ritmo, eso lo tengo más que claro; lo que me interesan son las fusiones, sin etiquetas de géneros musicales, y respetar el trabajo que hago, ser honesta conmigo y mi arte.



La seguridad rotunda que transmite puede explicarse en que esta chica de rostro juvenil y sonrisa amplia, tiene siete años de haber salido de aquella “Operación Triunfo”, en la que ganaron la popular Rosa y David Bisbal; y desde entonces ha grabado contra todas las tormentas que acechan a la industria musical cinco discos con cuatro sellos distintos.



“Es que a estas alturas soy la reina de la fusión”, dice a la vez consciente de ser una “sobreviviente” de una industria en crisis: “Mi carrera despegó con esa crisis, y si me he mantenido hasta ahora por algo será; pienso que tengo un angelito, una buena estrella”, agregó.



En el disco “Absurda Cenicienta” mezcla varios ritmos, temas al son de un rock-pop y otros toques de blues, donde se destaca la fuerza en la voz de esta mujer que pronto cumplirá 33 años, y que creció escuchando “mucho de todo”.



“Desde lo anglosajón de los ‘60, ‘70 y ‘80, hasta Gardel por mi abuela”, dijo en un estudio de Burbank, el parque industrial repleto de plató de cine al norte de Los Ángeles.



Actualmente está dando el gran giro de darse a conocer más que todo en Estados Unidos, con presentaciones que también la han llevado a Miami y Puerto Rico, sin descuidar su agenda en España.



“Esto de los viajes es una cuestión de locos”, afirmó tras revelar que próximamente grabará el videoclip de “Absurda Cenicienta” en México.



¿Cantar en inglés? “Pues ya lo hice en otros discos, y es una lengua con la que me siento cómoda, aunque para escribir sigo prefiriendo el español”, concluyó esta chica de acento español que toma mate dulce --“eso no me puede faltar”, aclara- y admira el arte de la británica Amy Winehouse.