Camila triunfa

El grupo mexicano Camila repitió, en su primer concierto en el sur de Florida, el éxito alcanzado en su gira internacional, gracias a los temas de su primer álbum Todo cambió, que se acerca al millón de copias vendidas.



Durante más de una hora, Mario, Pablo y Samo, ofrecieron anoche un recital de gran calidad en el Teatro Fillmore, del vecino Miami Beach, ante más de un mil latinoamericanos; y demostraron ser uno de los conjuntos latinos de moda.



Vestidos de manera informal, los integrantes del trío ingresaron al escenario tomados de la mano, acompañados por un baterista y un bajista, y arrancaron su actuación con Abrázame.



El público estuvo compuesto en su mayoría por gente joven, que entonó todas las canciones de sus ídolos que formaron Camila hace apenas tres años.



La presentación incluyó todos los temas de Todo cambió, un disco inusualmente exitoso del cual han sido lanzados como sencillos seis cortes, una marca en las condiciones tan difíciles en las que actualmente se encuentra la industria discográfica.



El vocalista Samo, el tecladista y cantautor Mario Domm, y el guitarrista Pablo Hurtado, fueron aclamados en sus melodías pop como Todo cambió, Coleccionista de canciones y Me da igual.



“Estamos orgullosos de estos colores, de nuestras raíces”, dijo Mario, mientras los tres sostenían una bandera de México antes de una de sus interpretaciones.



Pablo subrayó que la primera ocasión que tocaron en Miami fue en un pequeño bar, y al final, entre los tres tuvieron que cargar por varias cuadras hasta el hotel el teclado de Mario.



Enseguida emocionaron a sus seguidores con su melodía Sólo para ti, y después ofrecieron temas de Mario que le han grabado otros artistas como No me quiero enamorar, de Kalimba, y Volverte a amar, de Alejandra Guzmán.



Los mexicanos agradecieron a su bajista, baterista y --en pleno escenario-- también a tres ejecutivos de su discográfica.



Luego subieron a un joven que propuso matrimonio a su novia, mientras ellos pidieron al público tomarse de la mano para repetir Todo cambió, con el que se despidieron tras afirmar que éste fue el primero, pero regresarán para ofrecer muchos más conciertos en Miami.



