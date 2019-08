Modifican filme sobre Polanski luego de la intervención de un tribunal

Un documental sobre el cineasta Roman Polanski fue modificado luego de la intervención de la Corte Superior de Los Angeles que denunció "una completa invención" la parte en que describen la dudosa actitud de un juez, dijeron fuentes de la cadena HBO.



El documental "Roman Polanski: Wanted and Desired" fue exhibido por primera vez en el Festival de Cine de Sundance a principios de año y será estrenado en Estados Unidos por la cadena de televisión por cable HBO este lunes.



La cinta ofrece una visión a favor del director ganador del Oscar, quien escapó de Estados Unidos en 1978 para evitar ser encarcelado por tener relaciones sexuales con una niña de 13 años.



En su primera versión, la película afirmaba en un texto que un juez de Los Angeles había propuesto a Polanski en 1997 regresar a Estados Unidos para ser condenado, a cambio de lo cual no sería sentenciado en la cárcel. Según el documental, la única condición que habría puesto el juez era que la audiencia de sentencia fuera televisada.



Pero funcionarios judiciales emitieron un comunicado negando tajantamente la sugerencia que se hace en la cinta sobre la condición impuesta por el juez.



"La afirmación sobre televisar la audiencia de sentencia es una completa invención, sin ninguna base en los hechos y completamente infundada en los registros de la corte", aseguró la Corte Superior de Los Angeles (oeste).



"Nunca el juez en cuestión sugirió o propuso esta condición, ni en 1997, ni en ningún otro momento", agregó.



El comunicado agregó que HBO fue informada del "enorme error" y espera que se "rectifique este malentendido de los hechos".



La reacción del canal no tardó en llegar, y el lunes en la tarde un portavoz de HBO explicó que el documental fue modificado "para reflejar las nuevas informaciones que nos suministró el tribunal recién a finales de la semana pasada".



De acuerdo al comunicado de HBO, el nuevo texto al final del filme indica:



"EL juez aceptó la idea de que si Polanski regresaba a Estados Unidos, no purgaría una pena adicional. Sin embargo, el juez pidió que la audiencia tuviera lugar 'en una audiencia pública'. Dando la posibilidad de que (la audiencia) fuera televisada, algo que Polanski rechazó".



Aunque la cinta no identifica al juez involucrado en el presunto incidente de 1997, el portavoz judicial Allan Parachini confirmó que el juez solo podría ser Larry Paul Fidler, quien presidió el año pasado el juicio por asesinato que involucró al legendario productor musical Phil Spector.



Nacido en Francia de padres polacos, Roman Polanski, de 74 años, recibió en ausencia el Oscar a Mejor Director en 2003 por "El Pianista". El cineasta no volvió más a Estados Unidos desde 1978 cuando fue condenado por violación de una menor y fuga.