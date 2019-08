iPhone 3G llega a España

La revolución iPhone aterrizará en España el 11 de julio de la mano de Telefónica, con unos precios “agresivos”, según fuentes de la compañía de telefonía. La operadora de momento no ha ofrecido los precios definitivos con los que comercializará el celular de Apple, pero asegura que la directriz que ayer marcó Steve Jobs será respetada: precios asequibles, tanto para clientes Movistar como para aquellos que provengan de otras compañías.



Además, Telefónica se anota otro tanto: habrá contrato en exclusiva durante un periodo largo de tiempo, por lo que la marca iPhone y Telefónica quedan ligadas en España, aunque se desconoce el número de años en los que la compañía tendrá esta exclusividad.



El nuevo iPhone 3G se venderá en las tiendas Telefónica de toda España, en más de un mil puntos de venta en una primera fase, y en primer lugar en Madrid, en la nueva tienda Flagship que se inaugurará en los primeros días de julio en la calle Gran Vía, 28 aprovechando la apertura de esta macro tienda de Telefónica.



A lo largo de los próximos días, Telefónica espera habilitar un site específico del nuevo iPhone (www.movistar.es/iphone) donde los clientes móviles Telefónica en España, y de otras compañías que operan en el mercado español que quieran ser informados acerca de dónde, cuándo y a qué precios adquirir los nuevos iPhone, podrán registrarse.





Un año de “iPhonemanía”



Hace casi un año que Apple lanzó el iPhone, el 29 de junio de 2007, y finalmente el 11 de julio llegará a España en su versión más avanzada, y preparada para las redes de tercera de generación que permiten una conexión mucho más rápida a internet. Steve Jobs ha asegurado durante la inauguración de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, que se celebra esta semana en San Francisco, que el iPhone 3G logra una navegación por internet hasta 36% más rápida que el N95 de Nokia y que Blackberry.



“El iPhone 3G marca una verdadera diferencia en la velocidad de conexión y las descargas. Realmente se acerca a la velocidad de un acceso Wifi”, afirmaba Jobs, escuchado y aplaudido como una verdadera estrella de Hollywood ante más 55 mil programadores que han acudido a este congreso.



Pero el iPhone 3G ofrece otras ventajas que justifican haber esperado un año para poder tener el famoso móvil de Apple:



El precio

El iPhone 3G sale con un precio de partida de 199 dólares en la versión con 8 gigabytes, frente a los 399 dólares que cuesta en la actualidad. Hay que precisar que éste es el precio de un terminal con un contrato de AT&T, la operadora que lo comercializa en exclusiva en Estados Unidos.



Apple ha insistido que cada operador fijará sus precios y las condiciones de sus contratos en cada mercado, por lo que no sabremos el precio real del iPhone hasta que Telefónica lo anuncie oficialmente el 11 de julio.



También cabe esperar que pueda ser más caro que los 127 euros equivalentes, pues Apple acostumbra a equiparar dólares y euros en muchos de sus productos, a los que no parecen afectar los cambios de divisa.



Otra posibilidad es que Telefónica se decida a subvencionar el terminal como hace con otros fabricantes, y que lance una oferta por debajo del precio oficial.





GPS

La otra gran crítica que se le achacaba al iPhone es que no disponía de un sistema de posicionamiento geográfico, funcionalidad que integran de serie muchos de sus competidores. Apple había cubierto esta carencia con un sistema basado en Google Maps, capaz de identificar la situación del usuario respecto a la antena de conexión más próxima al terminal. Esta función estaba sólo disponible en EU, y no era precisa del todo. El iPhone 3G incorpora un sistema GPS capaz de seguir al usuario en cada uno de sus movimientos.





Más delgado

El diseño no ha cambiado demasiado, pero el iPhone 3G es un poco más delgado y tiene una terminación curvada que le hace parecer a simple vista un poco mayor. La tapa trasera es ahora de plástico en vez de metálica. La explicación responde a que este material está mejor preparado para las emisiones de radiofrecuencia, que ahora son más intensas debido a las conexiones 3G, Wifi y Bluetooth. Además, la versión de 16 gigabytes estará disponible en blanco.





Más batería

Una de las razones por las que Apple no había introducido antes la tecnología 3G era una cuestión de batería, según explica Greg Joswiak, Vicepresidente de producto del iPhone. Una de sus obsesiones era lograr un terminal 3G capaz de tener una autonomía significativa. Así, el nuevo terminal de Apple tiene batería para hablar hasta cinco horas a través de una red 3G, de cinco a seis para navegar por internet, 24 para reproducir música y siete para ver videos.





Más aplicaciones

El móvil de Apple viene acompañado de un nuevo sistema operativo: el iPhone 2.0, que comparte el mismo núcleo que el sistema Mac OS X utilizado en sus ordenadores, y para el que se han propuesto desarrollar el máximo número de aplicaciones que doten al terminal de usos nuevos y, al mismo tiempo, que abran la puerta de la empresa para el iPhone. El kit de desarrollo de aplicaciones ha sido descargado por 250 mil programadores en tan sólo 95 días, y un 35% de las empresas incluidas en la clasificación Fortune 500 han colaborado con Apple en desarrollar nuevos programas para el teléfono.



En San Francisco se han mostrado varias de estas nuevas aplicaciones, que van desde un sistema gratuito para pujar en las subastas de eBay, hasta complejos sistemas de médicos para analizar radiografías. Entre ellos se encuentra un nuevo juego de una compañía catalana llamada Digital Legends, que fue uno de los ponentes invitados a hablar en el evento de desarrolladores de Apple.



Todas las aplicaciones se pondrán a disposición de los internautas en un nuevo sitio web llamado App Store, que permite a los programadores llegar a un mercado global sin intermediarios.



Apple espera que todas estas innovaciones le ayuden a atraer a los consumidores en los 70 nuevos mercados en los que va a desembarcar en los próximos meses. Su objetivo es llegar a los 10 millones de usuarios en diciembre. Por el momento, ya lleva seis.





