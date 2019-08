El esplendor de la Managua de hace 35 años, aún estruja el corazón de quienes la disfrutaron y ven en sus recuerdos el único refugio para sobrellevar el pesar que les produce ver la ciudad en que se convirtió.



Mario Fulvio Espinosa, escritor y periodista, pertenece a esa generación que se mueve en las ajetreadas calles de nuestra capital, con la añoranza de la ciudad hermosa y de gente amable que era Managua antes que el terremoto de 1972 la destruyera.



Esa Managua Espinosa la lleva en sus memorias y ahora la comparte, a través de su obra “Managua en el corazón”, con los de su época, quienes al igual que él la recuerdan con nostalgia; y también con las nuevas generaciones que no pudieron conocerla en sus años mozos.



Hospitalaria, acogedora, generosa, habitada por gente que cultivaba el arte de conversar al aire libre, en las aceras de sus casas; es la ciudad que el autor añora y recrea, gracias a su extraordinario talento para la escritura mediante entrevistas a personajes famosos y a otros no tanto, pero que igualmente llevan en sus recuerdos la belleza y armonía de Managua en aquella época.



Ellos confiaron a Espinosa y a su don para la narrativa, interesantes historias de vida, de andazas, hazañas, deseos, en fin, memorias que invitan a un viaje por las calles de aquella ciudad quizás culturalmente no tan desarrollada, pero en la que prevalecían valores humanos hoy perdidos como “la palabra de honor, la reverencia a los ancianos, el valor de la verdad. De gente más pura”, comentó el autor.





Trilogía de añoranzas

Con esta obra Espinosa completa una trilogía dedicada a rememorar. “Managua la inolvidable” se imprimió en el año 2000, seguida en 2002 por “Managua 1900”. Ahora se abre paso “Managua en el corazón”.



Pero el amor que carga por la Managua de antes del terremoto fatal no se limita a sus tres obras; innumerables crónicas también forman parte del tributo que este maestro de generaciones del periodismo nacional le hace a esa ciudad que lo enamoró.





Tome nota

“Managua en el corazón” se presenta hoy en el Auditorio de la Alianza Francesa, en Managua. En el evento literario tomarán parte Melvin Wallace de Editorial Amerrisque, el periodista Manuel Eugarrios, prologuista de la obra, y el autor.