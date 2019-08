Paulo Coelho y MySpace se lanzan una película cooperativa en internet

El escritor brasileño Paulo Coelho se acercará a sus lectores a través del sitio de Internet MySpace que invitó a sus usuarios a contribuir con videos y canciones para una "película cooperativa" basada en el libro "La Bruja de Portobello", informó hoy Variety.



El novelista brasileño será "curador" del filme que espera ser concebido en la web y que califican en inglés como "Web-generated film", un proyecto llamado "The Experimental Witch" ("La bruja Experimental") que eventualmente podría salir al aire en la televisión, indicó la publicación especializada en la revista del entretenimiento.



Coelho, quien admitió pasar "al menos una hora al día en MySpace", dijo que tenía este proyecto en mente desde hacía un año.



"He sido bastante reacio a que mis libros se conviertan en películas porque los lectores crean la película en sus mentes", explicó el escritor admitiendo que se trata de una idea completamente diferente a la creada en los estudios, como por ejemplo la producción de "El Alquimista" por parte de la compañía de los hermanos Weinstein.



Según el acuerdo alcanzado con este autor de "best sellers", MySpace invitará a sus usuarios a que elijan una de las 15 historias del libro para inspirar un video corto y que debe contener una banda sonora.



Coelho será el encargado de seleccionar los 15 videos y las 16 canciones que serán incluidas en el largometraje. El premio para los ganadores del proyecto será la "visibilidad", según indicó McSpace.



Los interesados podrán enviar sus producciones a la página dedicada al perfil de Coelho entre el 16 de junio y el 25 de julio de este año y los ganadores se darán a conocer el 24 de agosto próximo.



Los videos podrán ser enviados en cualquier idioma y se promoverá en MySpace de Argentina, Brasil, México, España, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Italia, Inglaterra, Irlanda, India, Corea del Sur y Polonia.



Coelho es uno de los autores más vendidos en el mundo, siendo su título más famoso "El Alquimista", con 159 ediciones solamente en portugués, que ha vendido unos 30 millones de ejemplares y fue traducido a 65 idiomas.