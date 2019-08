Poema de Darío musicalizado

El poema “Oda a Roosevelt”, que escribió Rubén Darío en 1912 --estando en España, donde plasmó su antiimperialismo--, comenzó a ser musicalizado por Carlos Mejía Godoy, del cual ha elaborado dos versiones a partir del pasado 23 de mayo.



“Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español”.



“Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoi. Y domando caballos, y asesinando tigres, eres un Alejandro-Nabucodonosor”, dicen las primeras estrofas musicalizadas.



El cantautor dice que no es fácil musicalizar a Darío, ya que el poema no tiene la estructura métrica como para formaletear la canción. No se puede dar estrofa y estribillo, sino que “el poema te va dando el concepto musical con la metáfora”.





Gira por España

Anunció que para septiembre y octubre próximos hará una gira por España con Los Palacagüina, para promover el CD que grabó con Paloma San Basilio, José Luis Perales, Elsa Baesa, Masiel, Ángela Carrasco, Mocedades --que ahora se llama “Consorcio”--, entre otros.



Cuando se cumplieron 30 años desde que Mejía hizo sonar en los primeros lugares de España su tema: “Son tus perjúmenes mujer”, el productor de esa grabación, Oscar Gómez, llamó a Carlos cuando corría como candidato a la vicepresidencia por el MRS para plantearle usar la canción en plena campaña electoral.



Lo primero que le dijo el productor fue: “lástima que estés metido en política”, pero rápidamente Mejía Godoy le dijo que no, “porque para mí la música es más importante que la política; yo no voy a abandonar nunca la música y esa fue una condición que le puse al MRS”, dijo.



Una vez aclarada la situación, el productor español le dijo a Carlos que “te queremos hacer un homenaje (la grabación del disco) con un grupo de artistas que te siguen queriendo, y ellos saben que estás cumpliendo 30 años de tu llegada a España”.



Este disco será lanzado en Managua el 13 de agosto, ya que el cantautor está buscando el patrocinio. En la producción musical Carlos grabó una canción titulada “Chaz Mejía, el trovador errante”, dedicada a su padre, Carlos Mejía Fajardo, quien también fue músico. El disco salió en España en abril pasado.





Otra propuesta

Durante la entrevista Mejía Godoy anunció un proyecto destinado a investigar y documentar con especialistas, que Nicaragua es el país que tiene más música navideña en sones de pascuas que no existe en ninguna parte del mundo.



“Es una música que se puede tocar sin letra y se va perdiendo”, dice Carlos, quien es del criterio que hay unos 800 sones de pascuas.



“Solamente en la familia Vega Matus, Vega Ráudez y Vega Miranda, hay como 150 sones de pascua”, afirmó.



“Hay que ir a los pueblos, visitar a la gente, meterte en los cajones, sacar partituras”, dice el cantautor, quien al referirse a un músico de experiencia como Tránsito Gutiérrez, le dijo que se encontró un son de pascua número 60 que hizo su papá. “Eso quiere decir que el padre de Tránsito hizo 60 sones, por lo que así anda la música en Nicaragua”.