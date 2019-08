Enrique Iglesias concluye su gira por Centroamérica en Panamá

El cantante español Enrique Iglesias concluyó la noche de ayer en Panamá una gira por varios países centroamericanos, antes de encarar una actuación estelar el próximo 29 de junio en la ceremonia de clausura de la Eurocopa de Fútbol.



Iglesias, quien había cantado anteriormente en Guatemala, Nicaragua y Honduras, desgranó durante dos horas gran parte de su repertorio ante unas 2.000 personas que se congregaron en el Teatro Anayansi de la capital panameña.



Canciones de discos anteriores se mezclaron con los nuevos temas de su último álbum y disco de platino "Insomniac".



"Nunca te olvidaré", "Alguien soy yo", "Dónde están corazón", "Héroe", "Bailamos", "Solo en Tí" y "Dímelo", entre otras, fueron las canciones coreadas por un entusiasta público, que pagó entre 30 y 250 dólares por ver y escuchar al artista madrileño.



Enrique Iglesias, quien hasta el momento ha vendido 40 millones de copias en todo el mundo de sus nueve discos publicados, tendrá su próxima actuación en Malta en el Festival "Isle of MTV".



Pero sin duda, el artista español que ha logrado posicionar 18 temas en el número 1 del Hot Latin Songs de Billboard tendrá una actuación estelar en la final de la Eurocopa a celebrarse en el estadio Ernst Happel de Viena el 29 de junio próximo.



Iglesias interpretará la canción oficial de la Eurocopa "Can You Hear Me" en la ceremonia de clausura.



"Estoy encantado de poder aportar mi granito de arena a la gran fiesta del fútbol, es todo un honor para mí poder estar actuando en la final", dijo el artista hace unos días.



"Can you Hear Me" ha sido compuesta por el trío Enrique Iglesias, Steve Morales, Frankie Store y se ha grabado en los E Studios Circle House de Miami. Producida por Big Ben Dile y Carlos Pactar, la canción tiene una duración de 3 minutos y 4 segundos.



Enrique Iglesias, hijo del mítico Julio Iglesias, ya ha logrado un número uno en cada continente con "Rhythm divine", "Be with you", "Hero", "Escape", "Do you know" y "Tired of being Sorry" y recientemente recibió en Guatemala un nuevo disco de Oro por las ventas en Centroamérica de su disco recopilatorio "Uno".