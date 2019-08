Rock sobre ruedas

Edith Pineda



Los motores del Pepsi on Tour 2008 ya están en marcha. Antes del medio día de ayer, las bandas se reunieron para compartir con los medios de prensa nacional sus impresiones previas al concierto, con el que anoche arrancó la gira musical.



EL NUEVO DIARIO se unió a la gira y en nuestra edición de mañana les daremos los detalles de lo que aconteció en la inauguración del Pepsi Music on Tour 2008, que escogió como punto de despegue la colonial ciudad de León.



De momento les podemos adelantar que los ánimos de la bandas estaban prendidos desde temprano. Ante los medios hablaron chicos de Q69K, Milly Majuc, Éxodo (la banda de garaje) y Rabanes; éstos últimos sin preguntarles comentaron que de Nicaragua les encanta sus mujeres, el ron y la alegría de su gente.



Con su habitual irreverencia y sin protocolos, los Rabanes no se limitaron en expresar el placer que las da el ser exponentes del rock, los “after party” son lo máximo, dijeron, al tiempo que aseguraron que su “life style” no lo cambiarían por nada, menos tratándose de Rabanes, quienes se declararon amantes de la rumba.



En plan serio expresaron gusto de ser parte del proyecto que la marca Pepsi promueve con el fin de proporcionar una plataforma musical a los noveles exponentes del rock nacional.



Hicieron público su deseo que este encuentro marque el inicio de un intercambio musical entre Panamá y Nicaragua, y más aún, entre los pueblos centroamericanos. Dijeron creer que ya es hora que las bandas como las que participan en el Pepsi Music on Tour 2008 sean apoyadas y logren hacer trascender su música, y de esa forma los exponentes reconocidos del rock en español no se centralicen en ciertos países.



Los Rabanes prometieron entregar en escena toda la descarga posible; mañana les diremos si realmente cumplieron.





Éxodo, la nueva banda

Originarios de La Trinidad, Estelí, y con 5 años de hacer rock, Éxodo es la banda de garaje a la que el Pepsi Music on Tour le dará la oportunidad de presentar su propuesta musical a los jóvenes que asistan a los conciertos de Juigalpa, Rivas y Managua.



La alineación del Pepsi Music on Tour está compuesta por Malos Hábitos, Milly Majuc, Q69K y Éxodo.





Las entradas a los conciertos se obtienen presentando 5 tapitas más 100 córdobas en las Esso On The Run y camiones repartidores de Pepsi.