Yahoo se une a Google

El grupo de internet Yahoo!, que enterró una propuesta de compra por parte del gigante informático Microsoft, logró un acuerdo con su poderoso competidor Google, número uno en publicidad en línea, con el cual espera aumentar sus ingresos en 800 millones de dólares por año.



Este acuerdo le da a Yahoo "la oportunidad de entregar más relevantes avisos a los usuarios y proveer a los avisadores y editores una mejor tecnología de avisos para ayudarlos a tener éxito", dijo el ejecutivo jefe de Google, Eric Schmidt, en un comunicado. "Este acuerdo preservará la competividad y dinamismo en el espacio publicitario en línea", agregó.



Yahoo! espera que esta alianza levante su deteriorada fortuna y le ayude a conjurar la campaña del magnate Carl Icahn para destituir a la junta directiva y vender a esta firma pionera en internet a Microsoft.



Este acuerdo, no exclusivo, prevé que Google puede incluir anuncios al lado de la publicidad en las búsquedas realizadas por los internautas en el motor de búsqueda de Yahoo!.



En una maniobra evidentemente diseñada por anticipado ante las temores de monopolio, el acuerdo libera a Yahoo! de desplegar resultados pagados de búsqueda de una tercera parte en su propia plataforma de búsqueda Panamá.



El acuerdo regirá durante cuatro años y es prorrogable por hasta diez años. Sólo incluye las actividades de Yahoo en Estados Unidos y en Canadá, según un comunicado del grupo.



Ambas empresas precisaron que esperarán tres meses y medio antes de poner en vigencia esta alianza, a fin de dar tiempo a las autoridades de la libre competencia para examinarla.



Yahoo!, que rechazó una tentativa de compra por el gigante Microsoft, precisó que este acuerdo quedaría anulado en el caso de cambio de control de cualquiera de los dos grupos.



Si Yahoo! cambia de control durante los próximos 24 meses, deberá indemnizar a Google con 250 millones de dólares, según el acuerdo.



Se trata del aparente fin de una saga que comenzó en febrero, cuando Microsoft ofreció 44.000 millones de dólares por Yahoo!



La información de que Yahoo! descartaba cualquier acuerdo con Microsoft, difundida poco antes del cierre de la bolsa, hizo caer la acción de Yahoo!, que cerró en baja de 10% a 23,52 dólares. Por el contrario, hizo subir la de Microsoft 4,13%, a 28,24 dólares.



Yahoo! precisó que en una reunión con dirigentes de los dos grupos el 8 de junio "los representantes de Microsoft dijeron sin equívoco que ya no estaban interesados en comprar la totalidad de Yahoo!, incluso al precio ofrecido precedentemente", de unos 47.000 millones de dólares.



Yahoo! confirmó también que Microsoft había propuesto comprar únicamente su actividad de motor de búsqueda (y la publicidad adosada), pero que su consejo de administración había rechazado esta opción, considerando que no era del interés de sus accionistas.



Con la compra de Yahoo!, Microsoft buscaba alcanzar a Google, líder mundial de la búsqueda en internet, donde Microsoft es un enano con menos de 3% del mercado.



Pero Yahoo!, y principalmente su presidente y fundador Jerry Yang, rechazaron todas las ofertas de Microsoft, considerándolas demasiado bajas.



Los dirigentes de Yahoo! están bajo presión de sus accionistas para tomar una iniciativa que compense el fracaso de un acuerdo con Microsoft, encabezados por el magnate Carl Icahn.