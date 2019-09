Latidos rockeros

Almas rockeras de diferentes puntos del país acudieron a la cita de despegue del Pepsi Music on Tour 2008, que tuvo como sede la ciudad de León la noche del jueves.



El encuentro quizás no tuvo la asistencia esperada, pero fieles y hasta famosas caras del ámbito rockero nacional estuvieron allí, apoyando y disfrutando la noche estelarizada por nuestro talento rockero que con pasión y hasta sacrificio no claudican en su deseo de trascender con su propuesta musical, con sus composiciones, muchas inspiradas en la realidad social, en sus vivencias de jóvenes, haciendo pues del rock un canal para expresar sus gustos, sus miedos, sus aspiraciones y su visión del mundo.



Malos Hábitos, Milly Majuc, Q69K y Éxodo, integran la cartelera de la gira musical rockera que ahora se prepara para viajar hasta Juigalpa el día 28 de junio.



Éxodo, presentada como la banda revelación que desde La Trinidad, Estelí, logró hacerse escuchar y así ganarse el boleto en la cartelera del Pepsi Music on Tour 2008, arrancó el encuentro rockero minutos después de las 9 de la noche.



Interpretaron algunos covers y aprovecharon para presentar material de su autoría como el tema “Si no vuelves moriré”. El público recibió bien la presentación oficial de la banda.



Les siguió Milly Majuc y luego Malos Hábitos. A esa hora el público, ya cargado de euforia, comenzó a dejarse llevar y verdaderamente vivir la fiesta rockera. Malos Hábitos además de temas como “Muerto en vida”, incluyó en su repertorio composiciones del maestro Otto de la Rocha, con lo que por supuesto prendió al público.



Luego llegó el turno de Q69K. Invitaron al público a “moshear” al ritmo de “La rutina cansa”, “Vainilla”, “Tu palabra, la mía, la nuestra”, entre otras.





Rabanes puso el “orden”



Cuando los primeros acordes del pegajoso tema “Señorita a mi me gusta tu style” sonaron, el público estalló en euforia; la sofocaban con agua y aún así no era suficiente, pues las palabras y gestos de los panameños de Rabanes invitaban a entregarse al gozo.



Tocaron unos diez de sus más conocidos temas como “My commanding wife”, “Te jodiste”, “De colores”, “Bam bam”, “Porqué te fuiste Benito”, “Electric Avenue” y “La vida”, tema con el cual cerraron su show a eso de la una de la madrugada de ayer, no sin antes reiterar su gusto por la mujeres nicas y nuestro ron.