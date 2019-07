El dominicano Juan Luis Guerra se consagró hoy como uno de los grandes de la música latina al recibir el premio "Persona del Año 2007" por sus logros profesionales y sus contribuciones filantrópicas y culturales.



La Academia Latina de la Grabación (LARAS), encargada de los premios Grammy Latinos que se entregan mañana reconoció a Juan Luis Guerra como uno de los principales compositores latinoamericanos de la música popular de los últimos tiempos.



Con el premio en sus manos, una pirámide de cristal transparente, Juan Luis Guerra se mostró risueño y feliz por considerar que el 2007 es realmente su gran año.



"Estoy muy contento, es un privilegio compartir con todos los colegas este premio tan importante", afirmó Guerra, acompañado de su esposa Nora.



Premio dedicado a Jesús



"El premio se lo dedico a mucha gente, pero primero a Dios Señor Jesús porque me ha regalado esta carrera tan hermosa", afirmó el artista dominicano, vestido con un traje negro, pero sin su consabido y característico sombrero que usa en sus actuaciones.



Juan Luis Guerra posó con el trofeo que le acredita como la persona del año en la música latina en compañía del compositor Quique Santander y del presidente de Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa.



Preguntado sobre qué otros grandes artistas le hubiese gustado que estuviesen en Las Vegas interpretando sus canciones, Guerra citó a Maná, Juanes y Alejandro Sanz.



Artista con más candidaturas



La noche apoteósica del cantante dominicano puede verse redondeada mañana en la entrega de los Grammy Latino porque es el artista que tiene más candidaturas (un total de cinco) en la octava edición de los premios de la música latina que se entregarán en el escenario del hotel Mandalay.



El disco "La llave de mi corazón", considerado por él mismo como "una joya musical", está nominado en cinco categorías diferentes.



En el homenaje Juan Luis Guerra estuvo rodeado de los más granado de la música latina y emocionado escuchó interpretaciones de sus éxitos en las voces de Ricky Martin, Rubén Blades, Daddy Yankee, Milly Quezada, Johnny Rivera, Daniela Mercuri, Carlos Vives y Aleks Syntek.



Excelencia Musical



Antes del homenaje a Juan Luis Guerra, LARAS entregó los premios a la "Excelencia Musical" a la cubana Olga Guillot, la banda mexicana Los Tigres del Norte, los iconos del rock brasilero Os Paralamas Do Sucesso y al cantante de boleros chileno Luis "Lucho" Gatica.



"Estas personas han alcanzado la categoría de leyendas de la música latina", dijo Gabriel Abaroa presidente de la academia.



"Gracias a su aportación inspiradora y visión, han realizado aportaciones y logrado avances importantes para el beneficio general de la cultura hispana", añadió Abaroa.



"Estoy muy contenta porque después de 63 años de carrera musical recibo este tributo que es como un regalo mágico", dijo a Efe la artista cubana que estuvo acompañada de su director musical, Guillermo Acosta.



Denominada como la "Reina del Bolero", Olga Guillot hizo su debut con "La Gloria Eres Tú" que ahora es un clásico. Desde entonces ha grabado 52 álbumes de los cuales bromeó que Acosta le hacía grabarlos: "yo no quería, pero al año siguiente recibía disco de oro".



Contenta por el resurgimiento del género que la hizo famosa puntualizó entre risas que "la música no tiene edad, la edad la tenemos nosotros".



También se premió a la cantante Chavela Vargas, que no pudo asistir, y al cantante y compositor argentino Alberto Cortez que lamentó que su esposa no estuviera en Las Vegas.



"Me hubiera gustado que mi esposa me entregara el premio", dijo Cortez. Se mostró sorprendido de que "la academia se haya acordado de mi porque no soy una mega estrella, ni ando firmando autógrafos".



A los 12 años, Cortez escribió "Un cigarrillo, la lluvia y tu" que demostró su madurez y sabiduría y 55 años después es considerado por el mundo musical como uno de los compositores más poéticos del idioma español. "Mi árbol y yo", "Cuando un amigo se va" y "En un rincón de mi alma" son algunos de sus éxitos.



En una jornada repleta de galardones también se otorgó el "Premio al Consejo Directivo 2007" que reconoce a individuos que, durante sus carreras musicales, realizan importantes contribuciones en el campo de la grabación sin ser intérpretes.



El galardón recayó en el empresario brasilero Joao Araujo, promotor de los grandes nombres de la música de Brasil como Caetano Veloso, el maestro del tango Leopoldo Federico y el ejecutivo de la industria discográfica mexicana Fernando Hernández.



Pero el protagonista final de la noche fue Juan Luis Guerra y su orquesta que se encargó de animar la velada con los grandes éxitos del artista dominicano.