R. Kelly inocente

AFP



La estrella estadounidense del rhythm and blues, R. Kelly, fue sobreseído el viernes en el juicio por pornografía infantil que enfrentó seis años después de ser arrestado por filmar una relación sexual con una niña de 13 años.



El cantante, de 41 años y cuyo verdadero nombre es Robert Kelly, se había declarado inocente de los 14 cargos que le fueron levantados en Chicago (Illinois, norte) tras su arresto en junio de 2002. Si era encontrado culpable enfrentaría hasta 15 años de prisión.



La acusación se enfrentó al hecho de que la presunta víctima, hoy de 23 años, se negaba a admitir que la adolescente filmada en el video era ella, pese a que su familia, sus amigos y sus profesores afirmaron reconocerla en las imágenes.



El escándalo provocado por este video de 26 minutos, cuya existencia fue revelada por el diario Sun Times antes de ser difundido en internet, parece haber tenido poco impacto sobre la popularidad del cantante, quien sacó un disco un año después de su arresto y desde entonces ha colaborado con numerosas celebridades, entre ellas la canadiense Celine Dion.



R. Kelly, ganador de un premio Grammy, luego de adquirir fama internacional en 1997 con su canción “I believe I can fly”, estuvo brevemente casado en 1994 con la joven estrella de 15 años Aaliyah, cuyos padres hicieron entonces anular el matrimonio. La cantante y actriz falleció luego en un accidente de avión.