Hugh Hefner en Playboy

Hugh Hefner, el fundador del imperio Playboy, está como loco con su biopic. A sus 82 años, con tres novias y todavía con la vitola de ser el hombre que organiza las mejores fiestas del planeta en la ya mítica Mansión Playboy --la única residencia privada de Los Ángeles con permiso para hacer espectáculos de fuegos artificiales--, Hefner todavía tiene tiempo para volcarse a tope con la película que llevará su vida a la gran pantalla y supervisarla personalmente.



Aunque en batín, todos los detalles del proyecto que dirigirá Brett Ratner (X-Men 3,Dragón Rojo) y que producirá Brian Grazer, uno de los productores más exitosos de Hollywood que cuenta a sus espaldas con éxitos como El Código Da Vinci, Una mente maravillosa, Apollo 13 o American Gangster.



“Brian Grazer produce, Brett Ratner dirige, terminaremos pronto el guión y esperamos comenzar la producción a finales de año”, afirmó Hefner en una entrevista concedida a Coming Soon, en la que no ocultó que su gran ilusión es verse recreado en la gran pantalla por su admirado Robert Downey Jr. que, aunque no ha dado el sí definitivo ya ha expresado su serio interés por el proyecto que, como no podía ser de otra manera, llevará por título Playboy.



Un papel para el que sonaron otros nombres como Tom Cruise o Leonardo Di Caprio, pero que a Downey Jr. parece que le va como anillo al dedo. Y no sólo por la experiencia que atesora tras interpretar al alcohólico y mujeriego Tony Stark, el alter-ego de Iron Man, sino por sus antecedentes, no muy lejanos, de crápula todo adicto.



En todo caso, Hefner quiso dejar claro que su interés por el actor no tiene “nada que ver” con el boom de Iron Man, ya que, asegura, las conversaciones con Downey Jr. comenzaron varios meses antes del estreno de la película de Marvel. “Es un buen actor, es perfecto”, sentencia.



La elección de Downey Jr. también cuenta con el visto bueno del director, que destaca la capacidad del actor para interiorizar sus personajes y mimetizarse perfectamente con ellos, y asegura que un poco de tiempo junto a Hefner le valdrían para captar la “esencia” del personaje.





La revolución sexual

En cuanto al guión, en cuya elaboración está muy implicado, abarcará los años en los que Hefner construyó la base del Imperio del Conejito. “Al principio, en el primer esbozo que hicimos, abarcaba todo, pero vimos que era imposible”, afirmó el fundador de Playboy, que también asegura que con sus andanzas habría material necesario para “una buena mini-serie”. Finalmente, en la película se relatará la vida de Hefner desde el lanzamiento del primer número de Playboy, a principios de los años 50, hasta mediados de los 70.



“No será una película sobre su vida, sino sobre la creación de la revista”, afirma Ratner, que en este biopic ahondará en la figura de Hefner y de su revista como catalizadores del cambio que supuso la llamada Revolución Sexual en Estados Unidos en aquellos años. “Será una película sobre el cambio de América y la influencia que el Playboy tenía sobre el mundo y la manera de ver el sexo”, sentencia el director.