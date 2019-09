Apúntate tu premio de historia

Ya está abierta la convocatoria al Premio Nacional de Historia, en esta ocasión dedicado al sacerdote y antropólogo Gregorio Smutko (1931-2001), como reconocimiento al magistral esfuerzo del misionero, quien profundizó en el estudio de las costumbres, creencias e historia de los pueblos del Caribe nicaragüense.



El certamen es promovido por el Banco Central y corresponde al bienio 2007-2009. Debido a los estragos del huracán “Félix” fue pospuesto hasta ahora.



Los trabajos deben responder a una correcta interpretación y calidad científica, libre de prejuicios político-ideológicos, pues sólo una valoración cada vez más certera y adecuada de nuestra experiencia histórica conduce a un sustancial aporte en el mejoramiento del quehacer político, social, económico y cultural de nuestro país.



En consideración de que Nicaragua es un país multiétnico y de diversa cultura, persisten, por distintas razones, dificultades para una comunicación directa entre las regiones Atlántico y Pacífico. Por lo tanto, el certamen nacional de historia del presente bienio será dedicado a la investigación de la Costa Caribe, con la idea de que sean sus resultados un sustancial aporte para un conocimiento más específico e integral de esta parte del territorio nacional.



Considerando que se debe de reconocer el magistral esfuerzo del sacerdote y antropólogo Gregorio Smutko, el concurso esta vez llevará por nombre “Gregorio Smutko 2007-2009”, bajo las siguientes bases:

Los trabajos versarán sobre un tema específico de la historia de la región del Caribe de Nicaragua y deberán ser un esfuerzo profesional totalmente inédito, incluyendo su difusión en medios electrónicos y presentación en eventos, de lo contrario serán descalificados.



Se recibirán a partir de esta fecha hasta las cuatro de la tarde del día 15 de julio de 2009, en la Subgerencia de la Biblioteca “Roberto Incer Barquero” del Banco Central de Nicaragua.



Deberán estar orientados en cualquiera de las dimensiones de la historia: política, social, económica, cultural, etc. En términos temporales las obras se centrarán entre los antecedentes del establecimiento de los ingleses en el siglo XVII y la última década del siglo XX, y serán presentadas impresas en papel Standard bond número 40, tamaño carta, a doble espacio, escrito en computadora sólo en el anverso y con una extensión mínima de 225 páginas, sin incluir mapas, gráficos, cifras, notas y bibliografía. El tipo de letra a utilizar deberá ser Arial número 12.



Las obras deberán estar debidamente paginadas y encuadernadas, junto con el original de la obra deberán entregarse dos copias impresas en papel y un CD-Rom en formato de Word o programa similar. Los autores podrán ser nicaragüenses o extranjeros, sin considerar el lugar de su residencia, y podrán presentar sus trabajos de forma individual o grupal, en español o lenguas originarias de las etnias de las regiones atlánticas, siempre que adjunten una copia en español.



La propiedad intelectual de cada obra pertenece a su autor, a excepción de la obra ganadora, cuyos derechos de la edición original serán propiedad del Banco Central de Nicaragua. Los trabajos serán firmados con seudónimo. Se entregarán en un sobre cerrado que indicará en el interior el nombre y dirección del autor o autores y en el exterior el seudónimo.



El Banco Central imprimirá la obra premiada en una edición de 600 ejemplares y cederá 100 copias al autor. El premio consistirá en US $4,000.00 (Cuatro mil dólares netos) y un diploma de reconocimiento, que será entregado por el Presidente del Banco Central de Nicaragua, en sesión pública el día 30 de octubre de 2009, fecha en que se conmemora el 22 aniversario de la autonomía caribeña.



El jurado podrá conceder menciones especiales, en número no mayor de tres, a aquellos trabajos que por su originalidad tuvieren méritos suficientes. Estas menciones especiales no tienen dotación económica ni obliga a la publicación de las mismas. Las obras presentadas serán evaluadas y falladas por un tribunal integrado por reconocidos profesionales nacionales y extranjeros, cuyos nombres se conocerán al momento del fallo.



No podrán participar en este concurso el personal que labora para el Banco Central de Nicaragua y de igual modo los participantes no deberán tener ningún tipo de relación consanguínea o de afinidad con cualquiera de los integrantes del jurado. Los concursantes además de aceptar las bases de este certamen, deberán acatar la decisión del jurado, la cual es inapelable.