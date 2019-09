Estrenará nuevo disco

El cantante Luis Fonsi, quien participó recientemente en la Parada Puertorriqueña y en el concierto de Wisin y Yandel en el Madison Square Garden, comentó que desvelará poco a poco su nuevo álbum “Palabras de silencio”.



“Como todos mis discos, éste refleja los momentos alegres y difíciles que estoy viviendo, como cualquier otro ser humano, y sigue siendo igual de personal que siempre”, comentó Fonsi.



Para su nueva propuesta, el artista afirmó que “es un disco que tiene muchas colaboraciones, que es algo que no había trabajado antes”.



El artista adelantó que con “Palabras de silencio” pretende conquistar a su público como si fuera el primer día.



Acerca de las colaboraciones que aparecen en este material, en donde se rumora, aparecerá Laura Pausini, Fonsi no quiso soltar prenda.



“Ah. Eso no lo puedo decir porque es sorpresa”, respondió con una sonrisa, sin querer confirmar lo que ya ha dicho la italiana, quien escribió en internet que ella colabora con el intérprete boricua.



“Mi corazón tiene esa misma energía y esa misma magia en este disco como la que sentí el primer día, y eso es algo que nunca me había pasado, excepto con mi primer disco Comenzaré, en 1998”, agregó.



El primer sencillo “No me doy por vencido” se estrenará hoy simultáneamente por radio, celulares e internet en 18 países, entre ellos, Puerto Rico, Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina y Venezuela.