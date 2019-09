Julieta Venegas celebra en NY

Para Julieta Venegas lanzar su ''MTV Unplugged'' en Nueva York no podría ser mejor.



''Está buenísimo, súper lindo que me toque acá'', dijo el lunes a AP la cantautora mexicana en un hotel de Manhattan, ataviada con mallas negras, camiseta morada y una bufanda estampada fucsia con borde de flequillos alrededor del cuello. ''Si pienso en una ciudad que yo quiero tenga el espíritu de este disco, es Nueva York''.



Grabado en México el pasado marzo con la colaboración de los brasileños Marisa Monte y Jaques Morelenbaum, el laureado compositor argentino Gustavo Santaolalla y La Mala Rodríguez de España, el CD/DVD sale a la venta el martes bajo el sello Sony BMG en 15 países que por primera vez incluyen a Brasil.



''No fue intencional'', aseguró en relación a la participación de Monte y Morelenbaum y su debut en el país suramericano. ''Yo no había pensado ir en dirección brasileña, pero siempre he sido fan de la música brasileña, amo a Caetano Veloso, amo a Marisa... y al estar preparando este disco me acerqué a Jaques, sugerido por Gustavo Santaolalla''.



Morelenbaum, quien acompañó a Venegas con el chelo en ''De mis pasos'', ''fue una pieza clave en este disco... un personaje importante'', porque ''él fue todo mi apoyo musical y compusimos juntos arreglos de cuerdas'', aunque la músico de 37 años fue quien produjo y dirigió.



Monte, dijo en su característico rápido hablar, se sumó al proyecto a través del músico, quien se la presentó a petición.



''Cuando me junté con Jaques le dije 'igual ya es una locura pero me gustaría poder invitar a Marisa a este disco. La amo, siempre ha sido como una influencia, un faro, una inspiración total, así que me gustaría poder invitarla. Igual me dice que no, pero por lo menos la conozco (risas) como fan''', resumió en cuestión de segundos. ''La invité y dijo que sí. Le mandé una canción que hice y que se me hizo podría funcionar muy bien con ella ('Ilusión') y le gustó''.



Durante su recital ''desenchufado'', la autora de éxitos como ''Limón y sal'', ''Primer día'' y ''Me voy'' recorrió las canciones más populares de su repertorio con nuevos arreglos, para los que usó instrumentos poco convencionales en el mundo del pop, como la tuba, el clarinete, el xilófono, la flauta y un cuarteto de cuerda.



Santaolalla, su otrora productor, la acompañó con el banjo y los coros de ''Algún día'', uno de cuatro temas inéditos; Rodríguez cantó a dúo con ella ''Eres para mí'' y en ''De mis pasos'' también cantó el mexicano Juan Carlos Son del grupo Porter.



Asimismo, su compatriota Natalia Lafourcade tocó varios instrumentos a lo largo del concierto en el que estrenó además ''Mira la vida'' y el primer sencillo, ''El presente''.



''Cuando armé el repertorio lo pensé como un disco en vivo, pero cuando armé el disco lo hice como si fuera un disco inédito'', dijo de los cuatro temas nuevos de entre un total de 15, que no planea incluir en un próximo álbum de estudio.



''Cuando empiezo un disco me gusta empezar desde cero'', señaló.



En relación con Juan Gabriel, de quien dijo ha sido parte importante de su ''formación emocional'', relató que lo invitó a participar en el proyecto y que él había aceptado, pero que por razones de calendario su sueño se frustró.



''Cuando le mandé la fecha que iba a ser (dijo) '¡Uy, perdón! Pero lo amo y para mí se quedó pendiente. Yo quiero realmente hacer algo con él''.



Sobre cómo el cantante y compositor había influido en su vida, dijo:



''Tengo recuerdos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi época adulta con él como 'soundtrack' (banda sonora)... Oír a Juan Gabriel es como escuchar a mi madre, alguien que siempre ha estado en mi vida, como de mis recuerdos más antiguos... Como que él siempre ha sido parte de mi 'soundtrack' emocional''.



El 6 de julio Venegas arranca la gira de su espectáculo acústico en Durango, México, con paradas en múltiples ciudades de Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, España, Suiza e Inglaterra.



Acompañada por 14 músicos, la también acordeonista se presentará el 12 de julio en un escenario que la tiene nerviosa pero ilusionada: el Parque Central de esta ciudad.



''Estoy feliz con la idea'', dijo con una sonrisa, abriendo sus ojos café. ''¡Es Central Park por Dios! Espero estar a la altura porque salimos con este show, con este ensamble que nunca hemos hecho. Es toda una aventura''.



Venegas, quien en 11 años de trayectoria ha ganado premios que incluyen el Grammy, el Latin Grammy y el MTV Latinoamérica, espera volver al estudio el año entrante para dar vida a un próximo disco.



El martes por la tarde estará en la tienda Virgin Megastore de Times Square autografiando copias de su ''MTV Unplugged'', el primer recital de la serie de MTV que se grabó fuera de Estados Unidos y el vigésimo producido por MTV Latinoamérica.