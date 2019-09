BMW GINA Light

La firma alemana BMW presentó un modelo que muestra hacia dónde apunta la tecnología de la marca. No es un diseño que se tenga pensado sacar al mercado en un futuro próximo, pero la intensión de Modelo Visionario es mostrar los avances, las investigaciones y los nuevos diseños que nos tiene preparados

El modelo GINA Light Visionary Model que nos presenta BMW, es un diseño que muestra las próximas tecnologías que estará empleando la marca en sus nuevos vehículos. Las siglas que componen el nombre de este modelo visionario significan: Geometry and functions In “N” Adaptions (Geometría y Funciones de Múltiple Alineación), las cuales vemos reflejadas en su peculiar carrocería que pretende hacer uso de un nuevo material resistente y adaptable a la estructura metálica que compone el auto.



Podemos apreciar en las imágenes del GINA Light Visionary Model, que lo que sería la carrocería no es la típica lámina que cubre el armazón y los sistemas del auto, sino es un material que cubre al auto de una sola pieza; de hecho, se notan los pliegues que cuesta forma en la parte que se adaptan a las puertas del vehículo.



El GINA Light Visionary Model es un auto lleno de detalles, formas y materiales novedosos. El manejo del diseño exterior acentúa su diseño deportivo y aerodinámico. La parte interna se adapta a las necesidades del conductor y hasta el momento el proyecto presenta un modelo elegante y minimalista, que convierten al GINA Light Visionary Model en un auto ergonómico y cómodo.



Un ejemplo de la ergonomía del vehículo es que cuando éste se para y sale la persona que maneja por un momento, el asiento del conductor, el volante y los relojes del cuadro de mando pasan a un modo de espera, y una vez que el conductor regresa y se sienta, automáticamente todo vuelve a la posición anterior.



Se trata de un auto con ideas completamente nuevas, y cumple con el propósito de mostrarnos hacia dónde apunta la nueva tecnología automotriz de BMW. Ojalá que también logren desarrollar tecnologías aplicadas en nuevos tipos de combustible, así podemos decir que se trata de un auto completamente innovador en todos los sentidos. El único detalle sería que tratándose de la alta calidad de los productos de BMW, sería un auto con un valor en el mercado bastante alto.





