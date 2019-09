Regresa Nikki Clan

El grupo mexicano de rock pop, Nikki Clan, que con su primera producción homónima logró Disco de Oro, estrenará el próximo lunes en la radio nacional su nuevo sencillo titulado “Yo no te puedo olvidar”.



La banda juvenil integrada por Yadira, Beto, Ángel, Joe y José Carlos, regresa así a la escena musical luego de colocar varios temas en los primeros lugares de diversas emisoras con su primer álbum, del que vendieron 50 mil copias. El sencillo “Yo no te puedo olvidar”, de su nuevo disco, cuyo nombre aún se desconoce, es una canción “para divertirse, que inmediatamente al escucharla dan ganas de cantar y bailar”, indicó un comunicado de su disquera.



“Definitivamente será uno de los temas más escuchados en este verano”, agregó su discográfica, al señalar que con su anterior placa producción, los chicos de Nikki Clan lograron colocar en el gusto de la audiencia temas como “Mírame”, “No me digas que no”, “Niñas mal” y “Corazón abierto”, además de que sus videos tuvieron una alta rotación en los diferentes canales especializados.



Asimismo, gracias a su primer disco, Yadira, Beto, Ángel, Joe y José Carlos, realizaron una extensa gira por varios puntos de la República mexicana y algunos países de Centroamérica. Se espera que la nueva producción de la banda juvenil salga a la venta a partir del próximo 18 de agosto, agregó el comunicado.





