Nigga con éxito total

Para el cantante panameño Nigga su álbum debut “Te quiero” --por el que acaba de ganar un doble disco de platino en México--, es como un bebé que ha ido criando hasta verlo convertido en casi un adulto.



“Es nuestro primer hijito y ahora es un trabajo internacional”, dijo con orgullo en rueda de prensa, en la que directivos de su sello disquero certificaron que ha vendido más de 200 mil copias de la producción en este país.



“Igual número de copias ha vendido en Estados Unidos”, dijo Manuel Calderón, ejecutivo de la empresa.



“El tiempo de vida que vaya a tener el disco no lo decido yo, lo deciden los fans y Diosito”, señaló, aunque a juzgar por las fechas de conciertos, podría decirse que va para largo --de aquí a fin de año le esperan unas 80 presentaciones--.



Además el cantante, creador del “romantic style” dentro del reggaetón, tiene previsto ir a España e Italia, así como afianzarse entre el público latino de Estados Unidos, donde se le conoce como Flex.



Para celebrar la buena acogida que ha tenido hasta el momento, Nigga acaba de lanzar una versión “fan edition”, en el que se incluyó un dueto con Belinda del famoso tema “Te quiero”, tanto en balada como en remix, y un video para cantar la canción en karaoke.



“Queríamos hacer algo que fuera una canción bien tierna, y queríamos hacerlo con una artista que reflejara lo mismo a la hora de hacer un remix o un dueto, y pues, ¿quién mejor que Belinda?”, enfatizó. “Con su dulce voz hicimos una excelente fusión”.



Un video en el que la cantante está en el piso riéndose de un chiste durante la grabación del tema, es la prueba de la química que surgió entre ambos, luego de casi 24 horas consecutivas de trabajo.



Precisamente, Félix Danilo Gómez, el nombre de pila del cantante panameño, atribuyó el éxito alcanzado al “trabajo fuerte que se tiene que hacer, el cariño que le das a tu trabajo, el cariño que le das al público y las ganas de trabajar. Con el disco no hemos parado, desde que iniciamos hasta el Sol de hoy”. Con esa misma energía, entre promoción y promoción, ya pudo completar el 90% de su próximo álbum, en el que incluirá “dos o tres” duetos adicionales, de los que no quiso soltar prenda a pesar de la insistencia de los medios, porque se trata de varias “sorpresitas”.



“Los duetos son en vivo... en el reggae en español en Panamá los duetos tienen que ser en vivo, porque yo creo que sino, no hay química, no hay ‘feeling’. Eso de mándame las voces (ya grabadas para mezclarlas en el estudio), no. Eso no va a funcionar, tiene que ser en vivo y a todo color”, indicó.



La idea es continuar fusionando con otros géneros su estilo romántico, que le ha ganado el respaldo del público joven, en especial los niños.



“Casi el 50% de mi fanaticada son niños; les ha marcado el ‘uouohhh’(coro del tema) dentro de su corazón”, dijo.





www.ritmosonlatino.com