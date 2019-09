Cecilia Bolocco y su hijo se intoxican

principios de asfixia, en una clínica de Santiago de Chile

Un fin de semana de esquí acabó en una pesadilla para la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, y su hijo, Máximo Saul Menem, de 4 años, pues ambos terminaron hospitalizados el sábado en la noche por intoxicación de monóxido de carbono.



La culpable del susto fue una estufa en mal estado, según informó ayer lunes el diario chileno El Mercurio. En el incidente resultaron afectadas otras seis personas.



“Fue una falla de una persona y están todos bien. Es lo único que les puedo decir”, dijo el abogado Pablo Vermehren, uno de los afectados.



El informe policial señala que, presuntamente, la nana de Bolocco encendió mal una estufa que estaba adosada al muro. A la hora y media se comenzaron a sentir los síntomas de intoxicación.



La familia del ex presidente argentino Carlos Menem, de 77 años, salió de la Clínica Las Condes, de Santiago de Chile, el domingo, y pudo celebrar el Día del Padre, pero sin el ex presidente. La conductora de televisión chilena Bolocco, de 43 años, y Menem, están divorciados.