Los blogs, diarios personales en internet, a través de los cuales la gente expresa sus inquietudes o preocupaciones, no han parado de crecer desde 2003. Este hecho no ha pasado inadvertido para los gobiernos, que desde esa fecha ha detenido a 64 bloggers por violar las leyes locales.



Los motivos van desde la pornografía hasta el terrorismo o el incumplimiento de las normas de convivencia, por publicar relatos eróticos.



La Universidad de Washington ha redactado el Informe de Acceso Mundial a Internet (WIA, por sus siglas en inglés), en el que recoge estas detenciones y las razones por las que se produjeron. Unas parecen menos discutibles, como la de un ciudadano estadounidense que publicaba pornografía infantil en su bitácora. Otras no lo son tanto, y muchos de ellos son detenidos por publicar sus opiniones políticas: más de la mitad de los que han sido detenidos desde que el fenómeno se extendió, lo han sido por este motivo. El profesor Philip Howard afirma que China, Irán y Egipto, son los tres países en los que más se persigue este tipo de blogs.



El equipo dirigido por Howard ha estudiado los casos en los que un tribunal ha condenado a ciudadanos por escribir sus opiniones en la Red, a través del reflejo que han tenido en los medios. Sin embargo, para el profesor esto no es más que la punta del iceberg, porque “el número real de bloggers arrestados es posiblemente mucho mayor, ya que en China, Zimbawe o Irán, por ejemplo, no se publican este tipo de sentencias”.



Estos casos no sólo se dan en estos países, ya que en la lista también se incluye como detenidos al canadiense Charles Leblanc, arrestado durante cuatro horas por fotografiar una protesta para su blog, o a Christophe Grebert, un ciudadano francés que fue detenido por criticar la gestión del gobierno local en su bitácora. El juez, sin embargo, desestimó el caso.



Los bloggers han cumplido en conjunto 940 meses de cárcel, aunque las penas varían entre las horas de detención de Leblanc, hasta los 8 años, la pena más dura impuesta a cuatro ciudadanos chinos por promover y cubrir una manifestación desde su blog.





www.elpais.com