Juan Luis Guerra arrasó en los Grammy Latinos

El dominicano Juan Luis Guerra arrasó ayer en la octava edición de los Grammy Latino al llevarse los cinco premios a los que estaba nominado y ser elegido la Persona del Año por su corazón y dedicación a tareas humanitarias.



Además de los cinco gramófonos dorados que se llevó el artista dominicano, Gloria Estefan le presentó como la Persona del Año por la ayuda a los más necesitados de su República Dominicana natal.



Juan Luis Guerra dedicó el premio de Persona del Año a su querida República Dominicana por la tragedia provocada por la tormenta "Noel" el mes pasado, que se cobró la vida de cerca de 150 personas en la isla de La Española.



"En estos últimos días hemos pasado unos momentos muy difíciles. Pero somos un pueblo fuerte y valiente y, sobre todo, una tierra llena de paz, gloria y amor", afirmó Juan Luis Guerra mientras se aferraba al gramófono de oro.



Para el artista dominicano no podía ser una noche mejor y tan especial, después de haber recibido la víspera el tributo de la Academia Latina de la Grabación (LARAS) y el homenaje de sus compañeros de la industria de la música latina.



Juan Luis Guerra se llevó el premio a la Grabación del Año, el Mejor álbum de merengue, Mejor canción tropical, Álbum del año y Canción del año todo ello por el álbum y canción "La llave de mi corazón".



"Gracias Señor, mi salvador, gracias a todos los que han hecho posible este sueño", dijo el artista dominicano al recoger el Grammy a la Grabación del Año.



Calle 13 y Ricky Martin triunfan



Detrás del dominicano los otros dos triunfadores de la noche con dos galardones cada uno fueron los puertorriqueños Calle 13 y Ricky Martin.



Calle 13 obtuvo los Grammy al Mejor álbum de música urbana por "Residente o Visitante" y a la Mejor canción urbana por "Pal Norte" junto Orishas.



Las referencias al apoyo a la inmigración en Estados Unidos estuvieron presentes en la gala y con especial intensidad por parte de Calle 13 y Ricky Martin.



René Pérez, más conocido como Residente, afirmó con ciertos nervios: "Cada nación depende del corazón de su gente, un país que no se vende nadie lo podrá comprar".



"Este es un mensaje -dijo Residente con su segundo Grammy de la noche en la mano- para Estados Unidos, todos somos latinos y nadie nos va a poner una muralla en el medio".



Ricky Martin, que ganó dos Grammy al "Mejor vídeo musical versión larga" y al "Mejor álbum vocal pop masculino" por "MTV Unplugged", no se quedó atrás en el respaldo incondicional a los hispanos.



El cantante puertorriqueño aprovechó la recepción del galardón para destacar la necesidad "de la unión de los pueblos" y afirmar que, aunque hay que aprender inglés, "hay que hablar español, tenemos que seguir hablando español".



Entre los candidatos que no se llevaron ningún premio se destacó Miguel Bosé, quién no obtuvo ningún galardón en las tres categorías que estaba nominado.



El grupo español La Quinta Estación sí se llevó el Grammy al que estaba nominado por el álbum "El mundo se equivoca" en la categoría de Mejor álbum vocal pop dúo o grupo.



En la gala actuaron de maestros de ceremonia la cantante mexicana Lucero y su compatriota el comediante Eugenio Derbez, que entretuvieron en la audiencia en las tres horas que duró la entrega de los gramófonos dorados.



El cantante Ricky Martin y el Blue Man Group abrieron de manera espectacular con una mezcla de ritmos la gala de entrega de los Grammy Latino 2007 en la gran noche de la música latina.



"Lola, Lola" y una mezcla de sus canciones más conocidas fue lo escogido por el cantante puertorriqueño en el escenario del Hotel Mandalay en Las Vegas para iniciar la ceremonia que fue transmitida por la cadena Univisión a cien países en todo el mundo.



Emotiva fue la interpretación de Shaila Dúrcal, hija de la fallecida cantante española Rocío Dúrcal, que cantó "Amor eterno", mientras en una pantalla se reflejaba el rostro de su madre.



Y Laura Pausini recordó, al recibir su Grammy en la categoría de Mejor álbum vocal pop femenino por "Yo canto", a su compatriota Luciano Pavarotti fallecido este año.