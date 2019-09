Madonna llega a México

Luego de 15 años de no pisar suelo mexicano, los fans de la cantante Madonna en el país azteca no aguantan la dicha, pues ya es oficial que la Reina del Pop realizará un concierto en la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre.



Así lo dio a conocer la organización Ocesa, que promueve el evento, explicando que la intérprete de “4 Minutes”, de 49 años, presentará un sólo espectáculo en el Foro Sol de la capital mexicana, con capacidad para 55 mil personas, en el que han hecho sus conciertos otras figuras como The Police, Red Hot Chili Peppers y Soda Stereo.



La presentación de Madonna forma parte de su gira Sticky & Sweet, con la que a partir del 23 de agosto la cantante parará en lugares como Inglaterra, Alemania y Francia, llevando por el mundo temas de su último disco “Hard Candy”, que actualmente ocupa el primer lugar en más de 27 países. Madonna, quien ha vendido por lo menos 200 millones de discos en toda su carrera, también se presentará en 18 ciudades de Estados Unidos, y luego de su concierto en México, continuará su gira por otros países de Latinoamérica que aún están por definir.





