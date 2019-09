En Volumen Brutal

Entre himnos de death, brutal y black metal, se llevará a cabo la puesta en escena del Volumen Brutal, en el cual se presenta el verdadero y devastador metal por primera vez, mostrando a la leyenda mexicana Transmetal, quien goza de veinte 20 años de trayectoria.



En este homenaje al metal estará la banda Presagio, de Granada, que se identifica con el death metal, además de Augurio, con su demoledor brutal death, también de la Gran Sultana. Compartirá este escenario igualmente la banda Lémures, con su inigualable black metal.





Transmetal de México

Todas las bandas de metal mencionadas son muy reconocidas en nuestra comunidad por sus diversas presentaciones en distintos escenarios nicas. En cuanto a Transmetal, la banda de corte internacional que visitará nuestro folclórico país para este Volumen Brutal, vamos a entrar en detalle.



El día 30 de julio se espera que arribe al país Transmetal, leyenda del metal latinoamericano.



Donald Ramírez, organizador de este evento, comenta que se está coordinando una conferencia de prensa para los medios y firma de autógrafos para el público que adquiera su ticket en preventa. Esta presentación es parte de su gira de 20 aniversario, señaló Ramírez, y cabe señalar que además presentará a su alineación original.





Background metalero

Dos décadas después de haber tocado en dos mil conciertos y en diferentes escenarios como México, USA, Centroamérica y Sudamérica, Transmetal continúa demostrando que su trabajo y convicción son verdaderos, y que están lejos de terminar. En el transcurso de los años han sufrido cambios, pero la banda ha seguido con la misma tendencia, desafiando barreras. Formada el 27 de marzo de 1987 por los hermanos Lorenzo, Javier y Juan Partida, Transmetal es de los legítimos veteranos del Thrash-Death-Metal Mexicano, los cuales desde el inicio del género (en México) alcanzaron un estado legendario al participar en conciertos con bandas como: Slayer, Sodom, Kreator, Death, Malevolent Creation, Sepultura, Demolition Hammer, Obituary, Destruction, Devastation, Sacred Reich, Napalm Death, Dark Angel, Nuclear Assault, Testament, Morbid Angel, Deicide, Cannibal Corpse, Over Kill, Sadus, Monstruosity, Unleashed y muchos más.



Ahora su nombre está conectado inevitablemente con las nuevas tendencias metálicas que imperan en México, y “su epitafio aún no se escribe”, manifiesta Ramírez.





Volumen Brutal seguro

En esta entrega de Volumen Brutal, la seguridad no es tema de preocupación, pues según Ramírez, no se permitirá el acceso de licor, objetos cortopunzantes, ni portación de brazaletes o fajas metálicas; asimismo no se permitirá el acceso de personas en estado de ebriedad.



“Contaremos con personal de seguridad privado en conjunto con oficiales de la Policía Nacional, todo esto para garantizar el orden y el transcurso normal del evento, de modo que el público asistente disfrute de él”, remarcó Ramírez.



El evento es este próximo 31 de julio de 2008 en la Escuela de Danza, a las 8 p.m.



La preventa de los boletos tiene un costo de 300 córdobas, y una semana antes costará 360 córdobas.



Para que desde ya vayás adquiriendo tus entradas a precio de preventa, los sitios a los que podés dirigirte son: programa “Euforia” en Radio Universidad, los sábados de 2 a 4 p.m.; los domingos en el horario de “Holocausto Metálico” en Radio Éxitos de 1 a 2 p.m.; además en Imprenta KARED, ubicada de la Estatua de Monseñor Lezcano 2 cuadras al lago ½ cuadra abajo, con Eduardo Ulloa. Lunes a viernes en horarios de oficina.



Al igual, si te queda más cerca la UNI, dirigite a los Laboratorios de Computación “El Sótano” con Melvin Roldán, de lunes a viernes en horarios de oficina.



En cuanto a los departamentos: Matagalpa se rifa con Norman Elizondo de “Cruces de Metal”; en Granada “Bar La Frontera” con Bernard --para el público de los departamentos se les mantendrá el precio de 300 córdobas; y próximamente en un punto de venta en León.