Javier Bardem gana Premio Nacional de Cine en España

El ganador del Oscar Javier Bardem fue galardonado el miércoles con el Premio Nacional de Cine, que cada año concede el gobierno español, en reconocimiento a su trayectoria en el séptimo arte.



El jurado, compuesto por diez cineastas, quiso reconocer las metas profesionales alcanzadas por el actor especialmente en el año 2007, cuando hizo el papel del asesino Anton Chigurh en ''No Country for Old Men'' consiguiendo en febrero el Oscar al mejor actor de reparto por su trabajo.



Además, con esta distinción, se premia ''su compromiso constante con el cine español dentro y fuera de nuestras fronteras'', dijo el Ministerio de Cultura en un comunicado.



''Lo tomo como un abrazo cariñoso de la profesión, de los compañeros de mi país y eso me emociona profundamente. Agradezco al jurado y al Ministerio que me hayan concedido este galardón'', manifestó Bardem en la misma misiva.



El actor de 39 años ha tenido una brillante carrera no sólo en España, con películas como ''Jamón, Jamón'' o ''Mar adentro'', sino también en Hollywood con filmes como ''Antes que anochezca'' de Julian Schnabel, en la que encarnó al escritor cubano Reynaldo Arenas en una actuación que le valió su primera nominación al premio de la Academia.



Sin embargo, Bardem explotó el pasado 2007 con la cinta de los hermanos Ethan y Joel Coen, con la que ademas obtuvo el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores de la Pantalla estadounidense y el reconocimiento de la crítica internacional.



Para finales de este año se espera con gran expectativa la película de Woody Allen ''Vicky Cristina Barcelona'', que Bardem rodó junto a Penelopé Cruz y Scarlett Johansson en la capital catalana.



El Premio Nacional de Cine se creó en 1980 y está dotado con 30.000 euros (unos 46.500 dólares). El galardón recompensa la aportación más sobresaliente de un actor, productor o director en el ámbito cinematográfico español.