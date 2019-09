Luces, cámara… "Ladroncito" suelto

Oscar es un niño de once años que vive en Masaya y sueña con comprarse un videojuego de bolsillo. Como no puede pedírselo a su papá, decide buscar trabajo en la calle como lustrador de zapatos y vigilante en parqueos. Cuando su papá se da cuenta, lo corren de la casa y se convierte en un niño de la calle que quiere ser alguien en la vida, y sigue trabajando para salir adelante.



Ésta es la historia de “Ladroncito”, un cortometraje de 15 minutos filmado en Masaya, producido por Tania Ortega, escrito y dirigido por Yamin Segal. Éste último, recientemente terminó los estudios de la maestría en Guión Cinematográfico, de una universidad de Nueva York.



Segal cuenta que quiso hacerlo en Masaya porque esa es su ciudad natal, y que el tema del corto se debe a su deseo de contar una historia sobre los chavalos que veía en las calles, y sobre todo cómo los trata la gente al verlos trabajar.



El joven cineasta añadió que el filme es una forma de reflejar cómo la sociedad no le da chance de mejorar su vida a los niños que trabajan en la calle, porque siempre los ven como ladrones.





Proceso y resultado final

Tania Ortega cuenta que el proceso de búsqueda de los actores, la filmación y la postproducción, llevó casi 20 meses; y que no será hasta este sábado 21 que se estrene el cortometraje en la pantalla grande en Cine Star, frente al Parque Central de Masaya.



Durante este fin de semana, desde las tres de la tarde hasta las siete de la noche, el cine abrirá sus puertas a todos los que quieran conocer la historia del “Ladroncito”, de manera gratuita. El fin de semana del 28 de junio, la pantalla grande recibe el “corto” que será presentado a las personalidades del medio audiovisual, pues Ortega asegura que la intención es llevar el filme a festivales internacionales.





Nueva productora

La productora que se encargó de la realización del cortometraje lleva el nombre de Másayá Films, y Tania Ortega asegura que éste es tan sólo el primero de los trabajos que piensa hacer la empresa de audiovisuales.



Además agradeció el apoyo de la empresa privada, en especial a Movistar, por apoyarlos con la proyección del “corto”.