La convocatoria para la Muestra Itinerante del XI Festival Ícaro ya está abierta para todos los productores, realizadores, técnicos y amantes de las artes audiovisuales, quienes por su mejor trabajo podrían ser seleccionados para la competencia regional en noviembre, en el Ícaro Guatemala.



Debido al crecimiento e importancia que la Muestra Itinerante de Ícaro ha alcanzado en cada país centroamericano, este Comité Organizador ha decidido convertir la muestra en un Festival competitivo a nivel nacional.



Según comentó Gina Villafañe, especialista en sonido de Luna Films y productora que realiza el Festival Ícaro Nicaragua, éste se celebrará del 6 al 9 de agosto de 2008. En la gala de clausura se entregarán diplomas de reconocimiento a los trabajos seleccionados.





Según las bases…

Las bases del concurso y la ficha de inscripción están en el website de Ícaro: www.festivalicaronicaragua.com, pero en caso que no tengás acceso a internet, te facilitamos las bases del concurso en este rotativo.



El período de inscripción será del 9 de mayo al 30 de julio de 2008; además, podrán concursar todos los realizadores centroamericanos o extranjeros con más de 5 años de residencia en cualquier país centroamericano, en las siguientes categorías: Largometraje de ficción, Cortometraje de ficción, Documental, Documental educativo, Reportaje, Experimental, Video Clip y Animación.



Se darán premios a los mejores audiovisuales centroamericanos en: Dirección, Fotografía, Guión, Producción, Sonido, Edición, Dirección de arte, Actriz y Actor. Por otra parte, los realizadores del resto del mundo pueden participar en las categorías: Cortometraje de ficción extranjero, Largometraje de ficción extranjero y Documental extranjero.



Puede participar cualquier material audiovisual de los géneros antes mencionados que haya sido realizado en el período 2007-2008.



Luna Films recepciona

El concursante deberá entregar tres copias DVD a Luna Films, y CD con ficha técnica, sinopsis y 2 fotos a 300 dpi. El 1ero. de octubre estará disponible el listado de la selección oficial del XI Festival Ícaro en www.festivalicaro.com. El fallo es inapelable.



Por segunda vez se otorgará el Premio Ícaro Hambre y Desnutrición en Centroamérica, consistente en dos mil dólares estadounidenses (U$ 2,000), para la obra que más contribuya a la sensibilización y solución de problemas en la región, sin importar género de la obra o nacionalidad del realizador.



Todos los materiales recibidos, a excepción de las películas en 35 mm, pasarán a formar parte de la Medioteca de Casa Comal, Arte y Cultura de Guatemala. Los nominados y ganadores formarán parte del Festival Ícaro en cada país, y podrán ser proyectados en festivales y muestras internacionales con carácter no lucrativo.



La decisión del jurado es irrevocable. El listado de nominados se publicará el día 18 de noviembre en la página web del Festival. Los premios Ícaro se darán a conocer en la gala de clausura y premiación del 20 de noviembre, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.



El jurado para la selección oficial en cada país estará conformado por cineastas de reconocido prestigio internacional: un nacional, un centroamericano y un no centroamericano.





En Nicaragua

Según Villafañe, las personas que desean concursar pueden llevar sus trabajos a la siguiente dirección: Luna Films, en Rubenia, casa D-23, del parque una cuadra arriba, teléfonos (505) 2897393 y 8765963. También pueden acercarse al Reparto Los Robles, de Alke 1c. abajo 20 metros al sur, Managua, Nicaragua. Teléfonos (505) 2772075 y 9394777.



Vale mencionar que quienes estén interesados en concursar, deberán llenar un formulario de inscripción. Pueden llenarlo físico, en las instalaciones antes mencionadas, o de manera virtual, en el sitio web. Para mayor información llamar al 2708333.