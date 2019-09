En un emotivo homenaje, el joven cantautor, Alejandro Mejía, le entregará un concierto a su padre, el reconocido cantautor nacional Luis Enrique Mejía, como una manera de agradecer la “Herencia” que este último le entregara a través de los años, desde su nacimiento.



Mejía tenía planeado hacerle este concierto a su papá desde hace un año y medio como regalo por el día del padre; “de músico a músico”, manifestó. El regalo se llama “Herencia”, pues según Alejandro, “es lo que me deja: el arte del canto, la composición y la guitarra”.



Vale mencionar que el evento no se trata de sentar a Luis Enrique a escuchar cantar a su retoño, sino que además, el homenajeado será arte y parte de esta celebración. “Mi papá será el invitado especial y cantaremos juntos seis canciones”, relató Alejandro. Una de las piezas a interpretar se titula: “Traición masiva”, una composición de Alejandro que usualmente interpreta con su banda de rock Carga Cerrada.



Y en cuanto al repertorio que los Mejía están puliendo para esta próxima entrega, se vale de 16 temas. “Cantaré también canciones que me gustan de mi papá y que él no canta… canciones con las que crecí”, remembró Alejandro.



Entre estos temas están: “Allá va el dolor”, “Para luchar y quererte” y “El nuevo amanecer”.





“Herencia” en acústico

El concierto en homenaje a Luis Enrique Mejía será acústico. Estará matizado con la voz y percusión ejecutada por Alejandro Mejía, y la participación de Carlos Mendoza alias “Frijol negro” en la guitarra acústica; Arturo Vaughan en la guitarra eléctrica y Andrés Centeno a cargo del bajo.



Cuando preguntamos por el sentir de Luis Enrique en cuanto a este merecido homenaje, Alejandro transmitió que su papá anda entusiasmado, y “vamos a ensayar en todos estos días porque es la primera vez que cantamos juntos al público”, señaló. “Será un único concierto ese día”, que vale remarcar además que es día de San Luis.





TOME NOTA:

“Herencia” se llevará a cabo este próximo sábado 21 de junio a las 9 de la noche, en las instalaciones de la Casa de los Mejía Godoy. Admisión: 60 córdobas.