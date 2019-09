Arranca carrera por corona de Miss Universo

Con la llegada esta semana de las candidatas de todo el mundo a Vietnam arranca la maratónica carrera por la corona de Miss Universo, cuyo resultado se sabrá el 13 de julio.



Beldades de distintos países se reúnen desde el martes en la ciudad de Ho Chi Minh, donde se tomarían la primera foto oficial, según el calendario de actividades divulgado por la organización Miss Universo.



Una de las primeras actividades que deben cumplir las 77 candidatas es la sesión de entalle de ropa, así como de traje de baño, que tendrán que modelar en varias ocasiones antes de la gran noche.



Del 25 al 29 de junio las jóvenes serán divididas en varios grupos para salir de excursión a las ciudades de Hoi An, Hanoi y Ha Long Bay, donde grabarán extractos que luego se transmitirían por televisión.



Inicialmente la fecha del 28 de junio se separó para el desfile de trajes típicos, cuya ganadora se elegirá por primera vez a través del voto del público en Internet y no por medio de un jurado como había ocurrido hasta ahora.



Luego, del 29 de junio al 14 de julio, las aspirantes se trasladarán a la ciudad sede de Nha Trang.



Allí se celebrará la competencia preliminar el 8 de julio, el ensayo general será cinco días después y la final será el lunes 14, se informó.



No obstante, debido a la diferencia de hora en el continente americano, se verá a la actual soberana, la japonesa Riyo Mori, entregando el cetro a su sucesora en la víspera, el domingo por la noche.



Duong Thun Quy, portavoz de la organización en Vietnam, había dicho que como parte de los eventos se realizará un desfile del ''ao dai'', vestido tradicional de la mujer vietnamita.



El lugar de la competencia final será el Centro de Convenciones de la Corona, construido especialmente para el certamen con la asesoría de ejecutivos de Miss Universo.



El centro, de 3.048 metros cuadrados (10.000 pies cuadrados), tiene capacidad para unos 7.500 puestos.



Hasta la fecha sólo se ha revelado el nombre de una de las jurados, la actriz Nadine Velázquez, de la serie estadounidense ''My Name is Earl'', quien asegura que lo último que quiere escuchar de las candidatas es su deseo de luchar por la paz mundial.