Thalía de fiesta por "Lunada"

Con una rumba en un exclusivo local nocturno de Manhattan, Thalía comenzó a celebrar el martes el lanzamiento de ''Lunada'', un nuevo disco de estudio que coprodujo con Emilio Estefan y que sale al mercado la próxima semana.



El álbum de 11 cortes, del que desprende el sencillo ''Ten paciencia'', combina temas inéditos como ''Bendita'', que la estrella mexicana le compuso a su bebita Sabrina Sakaë, con nuevas versiones de clásicos que incluyen ''Insensible'' de Juan Gabriel e ''Isla para dos'' de Nano Cabrera.



''Este disco me encontró en un momento en el cual estaba embarazadísima de mi hija, tenía casi ocho meses, ya no podía más y lo único que pensaba yo era en bikini, bronceador, cervecita, playa'', relató Thalía el martes a la AP momentos antes de su fiesta en el club Nikki Midtown.



''Entonces empecé a recordarme de '¡ay! Es que este verano en Argentina, ¿cuál era la canción que me gustaba? ¡Sangre caliente! ¿Y cuando me fui con mis amigas a (la playa mexicana de) Ixtapa cuál era? ¡Ay! ¡La de Juan Gabriel!'... Así fue como surgió 'Lunada'''.



Ataviada en un ceñidísimo vestido corto rojo y con la melena suelta, la cantante habló con entusiasmo del primer tema en promoción, compuesto por Descemer Bueno, Magilee Alvarez y Cynthia Salazar.



'''Ten paciencia' es un sonido que de pronto como que te hace brincar de tu cuerpo, un sonido que dices 'bueno, ¿qué es? ¿es pop? Tiene acordeón pero de pronto tiene un poquito de latino. ¿Qué es?' Es un tema también que la letra es muy sensual, muy atrevida y bueno, está para eso, para hacer bailar a la gente'', expresó.



Sobre la canción que escribió inspirada en su hija de ocho meses, de quien dijo ''es una bendición, es todo en mi vida'', relató que surgió mientras iba en el auto camino al estudio de grabación.



''Empecé a sentir en el corazón las palabras y la melodía que tenía que ser. La empecé a escribir en una servilleta, escribirla, escribirla, escribirla, y llegué al estudio y les dije 'pónganme el track' y lo empecé a cantar. Así fue como salió la canción de mi hija bendita, de corazón'', afirmó.



''Pensaba que tenía todo un mundo lleno de tesoros, éxitos y adulación / Mas en la soledad del cuarto un vacío ahogó mi canto, el llanto acompañó mi dolor'', reza la primera estrofa de la canción, en la que pueden escucharse risas de la pequeña.



''Pedí a Dios que me escuchara, contestara mis plegarías, lo que llevo en el corazón / Y una luz me iluminó, la oscuridad se disipó y fue que dentro tu semilla germinó'', continúa. Y el coro dice: ''Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna, bendita seas niña de Dios''.



La intérprete de éxitos como ''Amor a la mexicana'', ''Piel morena'' y ''Arrasando'' dijo que desde que es madre se toma la vida con mucha más calma.



''Soy menos impulsiva de lo que solía ser, una trabajadora obsesionada. Ahora me lo paso bien y simplemente trato de relajarme y esperar. Lo que sucederá sucederá, no hay que salir a buscarlo. Todo pasa cuando tiene que pasar''.



Thalía, quien se casó hace siete años con el ejecutivo musical Tommy Mottola, dice que compaginar familia y carrera es cuestión de ''saber cuáles son las prioridades''.



''Es tan claro: mi familia es número uno'', afirmó con una sonrisa.



Acotó, empero, que una también debe estar feliz con lo que hace porque de otro modo ''se vuelve gris, agria, y eso se refleja en la familia; tiene que haber un equilibrio''.



¿Cómo se mantiene fuerte su relación con Mottola pese a la fama?



''Es un compromiso que tenemos. Es como una relación hecha en el cielo, de verdad. Somos compañeros, somos muy similares, nos gustan las mismas cosas, la misma comida, simplemente la pasamos bien todo el tiempo'', dijo. ''Nos respetamos, respetamos nuestros sueños, nuestras carreras y compartimos la vida de un modo maravilloso''.



En cuanto a planes de gira ahora que es madre, manifestó que desea compartir ''Lunada'' con sus seguidores desde el escenario y que la semana entrante se planteará en una reunión cuándo sería el mejor momento.



El disco sale a la venta el próximo martes bajo el sello EMI Latin.