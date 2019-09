Julieta Venegas grabaría con Calle 13

Julieta Venegas no titubea al señalar que le gusta colaborar con otros artistas y, en el caso de Puerto Rico, dijo que escogería al dúo Calle 13.



''Me encanta trabajar con artistas distintos porque pienso que siempre me enseñan algo. Me da mucha curiosidad saber cómo trabajan los demás en el estudio'', indicó el jueves en conferencia de prensa en un hotel sanjuanero.



La cantautora mexicana se confesó fanática del laureado dúo Calle 13 y aseguró que no dudaría en grabar con ellos si pudiera controlar un poco a su cantante principal, René Pérez.



''Musicalmente, Calle 13 me parece de lo más aventurado... Me gustan mucho, me encanta la musicalidad que tienen, el juego, la combinación de ritmos como muy folclóricos, son a la verdad muy interesantes, son atrevidos, por eso digo si lo puedo controlar'', señaló.



La también acordeonista se encuentra en Puerto Rico promocionando su más reciente trabajo, ''Julieta Venegas - MTV Unplugged'', que incluye éxitos de sus pasados discos interpretados de manera acústica además de cuatro temas inéditos que incluyen ''El presente''.



Venegas se dijo satisfecha del disco en vivo porque ser el primero en el que se desempeña como productora, aunque indicó que no produciría de nuevo porque le resultaría ''aburrido''. Acotó, empero, que sí lo haría para otros artistas.



''Para mí fue la oportunidad de trabajar todas mis inquietudes artísticas y musicales como en un show... Lo veo a mitad como un disco de estudio y un disco en vivo porque lo trabajé como un disco nuevo. Rehice todas las canciones, arreglé de nuevo todo y fue una muy buena experiencia y estoy muy feliz''.



Aseguró que se siente orgullosa de ser la primera latina que graba un ''MTV Unplugged'' en su tierra natal. Otros cantantes como la colombiana Shakira y el boricua Ricky Martin lo hicieron en Estados Unidos.



''Julieta Venegas - MTV Unplugged'', que incluye éxitos como ''Me voy'', ''Limón y sal'' y ''Primer día'', se grabó en marzo con la colaboración de los brasileños Marisa Monte y Jaques Morelenbaum, el laureado compositor argentino Gustavo Santaolalla y La Mala Rodríguez de España, entre otros.



Salió al mercado el martes en 15 países que por primera vez incluyen a Brasil.



El 6 de julio la artista arranca la gira de su espectáculo acústico en Durango, México, con paradas en múltiples ciudades de Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, Argentina, España, Suiza, Brasil e Inglaterra.