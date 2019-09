Renacieron los flacos de Liverpool

“Imagine”, “Yesterday”, “Michelle”, “Help”, “Fall in love”… ¿quienes no han crecido escuchando estas suculencias musicales como las mejores joyas de colección? Rotundos éxitos que en la actualidad reúnen a la juventud de ayer y hoy con idéntico entusiasmo.



Este año no podía ser la excepción. En el décimo homenaje que Camerata Bach rinde a los flacos de Liverpool, su recuerdo estuvo presente a “casa llena”. Luciendo las mejores galas y hasta con boletos de “reventa”, poco a poco un ansioso público hizo quórum en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío.



El espíritu de los Beatles pudo sentirse con la calidad interpretativa de nuestros talentos nacionales, con importante participación de Jazz Ta, Belén Cardenal, Crystiana, Carlos Solís, Carlos Baltodano, José Antonio Argüello, César Torrez, Marbely Blandón, Grupo La Calle y el Coro de Cámara de Nicaragua.



Viento, cuerdas y más

Una total armonía reinó durante el espectáculo armado con instrumentos de viento, cuerdas, percusión y más; todo se convirtió en una orquesta “celestial” que estuvo apoyada por imágenes de Los Beatles, en una gigante pantalla al fondo del escenario. Pudo notarse en varias piezas la excelencia instrumental que recaía en la ejecución de violines, especialmente con la participación de Jeffrey Rubens.



En cuanto a calidad interpretativa, todos los artistas demostraron de qué estaban hechos y a qué se debían: sencillamente a hacer valer su fuerza vocal con ímpetu y pasión.



No obstante, quienes se apropiaron del espectáculo por su sencillez, carisma y energía, fueron los “Charlies” --Carlos Baltodano y Carlos Solís--, como un exitoso relevo generacional. Sin embargo, una audiencia inquieta y exigente se identificó con la experiencia, fuerza y nitidez de César Tórrez, quienes siguieron su show pese a las interrupciones ocasionadas por las fallas de sonido.