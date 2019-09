Retiro para parejas

Esta nota va dirigida exclusivamente para novios que tengan al menos siete meses de noviazgo. Se trata de un retiro un fin de semana, en el que tendrán la oportunidad de hablar y compartir sobre aspectos de la pareja y de la vida que a veces estando enamorados dejamos de lado.



“Es algo abierto a todo mundo, no importa si profesan otra religión o si no creen en Dios. Lo que interesa es que deseen vivir esta experiencia que les ayudará a ser más concientes de su compromiso como novios y, por tanto, a fortalecer más su relación o quizá descubrir que están cometiendo algunos errores”, comentó Morena Guadalupe Espinoza, quien forma parte de la organización de este interesante encuentro.



En pareja

Toda la experiencia es en pareja, no contarán sus intimidades a nadie más ni habrá personas cuestionando su forma de vida.



“Se los aseguro, porque hace un par de años tuve la oportunidad de asistir a un retiro de este tipo”, ejemplificó Espinoza.



El encuentro será este próximo sábado 21 de junio a partir de las 8 de la mañana, y finaliza el domingo 22 de junio a las 4 de la tarde. Será en la casa cural de la Iglesia “La Asunción de Masaya”.



El retiro tiene un costo de doscientos córdobas por pareja; esto incluye almuerzo: refrigerio matutino y vespertino, material para el retiro y un certificado de participación que se les entrega al final de las actividades planificadas.



Para mayor información y/o inscripción, pueden llamar a María Auxiliadora Valle o a Manuel Silva, al teléfono 522-3352.