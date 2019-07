Juanes encabeza la lista Billboard

El cantautor colombiano Juanes se mantiene inalterable durante ocho semanas seguidas al frente de la lista Hot Latin Songs de Billboard con el tema "Me enamora", de su álbum "La vida... es un ratico".



En segundo lugar de la lista aparece el dúo de Wisín y Yandell, subiendo desde el tercer escalón con el tema "Movimiento sexy", mientras que la tercera posición la ocupa Vicente Fernández, que elevó el tema "Estos celos" del cuarto al tercer lugar.



Por su parte, el grupo Aventura cayó desde el segundo al cuarto lugar con "Mi corazoncito", tema que lleva cuarenta semanas en la lista, siempre entre los primeros lugares.



Esta semana, el quinto puesto lo ocupa El Chapo de Sinaloa, que dio un salto espectacular, desde la posición número once, con la canción regional mexicana "A ti sí puedo decirte".



Juanes también lidera la lista Top Latin Albums con "La vida... es un ratico". En segundo lugar aparece una colección de éxitos en las voces de varios cantantes latinos.



Se trata de "NOW Latino 3", que esta semana subió desde el tercer lugar. Ese puesto le correspondió a un habitual de las listas, Vicente Fernández, que se elevó una posición con la producción discográfica "Para siempre", una colección de canciones románticas.



Gloria Estefan subió del quinto al cuarto lugar con el álbum "90 millas", mientras que Los Temerarios" bajaron tres escalones, del segundo al quinto lugar con el disco "Recuerdos del alma".



Más abajo en la lista, la banda sonora del film "El cantante", sobre la vida del salsero boricua Héctor Lavoe, es la producción que más posiciones ha ganado esta semana, al subir desde la posición número 16 hasta el noveno lugar.



En undécimo lugar aparece una nueva voz: se trata de Iván, con el álbum que lleva por título "La voz". En la posición número 25 ingresa en la lista La Banda El Recodo, con el álbum "Qué bonito... es lo bonito".



Finalmente, en la lista de música R&B/Hip Hop, Alicia Keys hace su triunfal debut en la primera posición con el tema "No One", Chris Brown ocupa la segunda con "Kiss Kiss", acompañado por T-Pain, y Kenye West, también junto a T-Pain, figura en la tercera con "Good Life".



Los Grammy



La difusión esta semana de la lista de los Billboard ha quedado, no obstante, en un segundo plano por la entrega de los Grammy Latino en su octava edición en una gala que se celebró en Las Vegas el jueves.



El cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue el gran triunfador de los Grammys Latino al recibir cinco gramófonos dorados y ser reconocido como la Persona del Año en Las Vegas.



Ganó en las categorías de "Grabación del Año", "Álbum del año" "Mejor álbum de merengue", y "Mejor canción tropical" y "Canción del Año" por el tema y el disco "La llave de mi Corazón".



Detrás del dominicano los otros dos triunfadores de la noche con dos galardones cada uno fueron los puertorriqueños Calle 13 y Ricky Martin.



Calle 13 obtuvo los Grammy al Mejor álbum de música urbana por "Residente o Visitante" y a la Mejor canción urbana por "Pal Norte", junto a Orishas.



Ricky Martin que ganó dos Grammy al "Mejor video musical versión larga" y al "Mejor álbum vocal pop masculino" por "MTV Unplugged".